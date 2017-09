Kreftsyke Jørn (56) rammet av SAS-kaos: – Jeg har ikke tid til å vente

Jørn Dybdahl (56) går trolig glipp av livsviktig kreftbehandling fordi SAS kansellerte flyet hans. Flyselskapet skylder på at norske piloter «ikke tar ansvar».

Dybdahl, som har nyrekreft med spredning til lunger og skjelett, skulle egentlig fly med SAS fra Svalbard til Oslo torsdag for å rekke en avtale på sykehuset i Tønsberg neste morgen.

Onsdag kom meldingen om at SAS har kansellert rundt 100 flyvninger i forbindelse med risikoen for at pilotstreiken trappes opp ved midnatt. Dybdahl ble rasende da han mottok kanselleringsbeskjeden per sms, helt uten noen videre forklaring.

– Det er lov å streike hvis man er så misfornøyd med arbeidsgiveren sin, men at SAS velger å ta ut Longyearbyen så tidlig, kan jeg ikke forstå. Vi er litt over 2000 mennesker her som ikke har noen andre muligheter til å komme oss herfra, sier Dybdahl til VG.

Svalbard har ingen fergeforbindelse og alle de andre flyvningene til konkurrenten Norwegian de neste dagene, er utsolgt.

Dybdahl har undersøkt muligheten for ambulansefly med sykehuset i Longyearbyen, men alt tyder på at hans tilfelle ikke regnes som akutt nok til å rekvirere et eget fly.

– Jeg sitter fast her på øya mens kreften eter seg videre. Jeg burde ordnet med en luftambulanse selv og sendt regningen til SAS.

– Går utover min helse

VG har tidligere omtalt Dybdahls kamp mot helsevesenet i Norge for å få godkjent kreftbehandlingen han trenger, men som myndighetene mente var for dyr. Selv har han punget ut nesten én million kroner av egen lomme for å dekke immunterapi-behandling på Aleris i Oslo, samt reise og opphold.

– Jeg har ikke tid til å vente. Det er lang kø for å få slik behandling og det er veldig viktig for meg å komme på de avtalene jeg får, sier Dybdahl.

Fredag har han en avtale for å få immunterapi på sykehuset i Vestfold, noe han trenger minst én gang i måneden, samt for å ta MR-bilder for å finne ut om han trenger strålebehandling på Radiumhospitalet.

– Jeg får nok en ny time, men da blir spørsmålet når. Den medisinen jeg trenger skal man ha periodevis og ikke tulle så mye med. Det går ut over min helse at behandlingen blir forsinket.

– Null sympati

FORBANNET: Jørn Dybdahl, som har bodd på Svalbard i over 30 år, jobber vanligvis som avdelingsingeniør for Norsk polarinstitutt. Foto: Jørgen Braastad , VG

Dybdahl reagerer også på tiden det tok å komme gjennom på telefon til flyselskapets kundeservice.

– Etter 43 minutter kom jeg gjennom og da satt det en svenske der som ikke kunne hjelpe meg med noe som helst annet enn å konstatere at de ikke hadde noen andre flyvninger å sende meg på. Han kunne heller ikke fortelle meg om det ville ta en uke, en måned eller et år før de skulle klare å fly meg ned.

Han er sjokkert over at flyselskapet velger å kansellere flyvninger til et sted som Longyearbyen, der innbyggerne nesten ikke har noen andre muligheter til å nå fastlandet.

– Jeg har null sympati for SAS. Det har ikke vært annet trøbbel med dem for oss som bor på Svalbard, sier Dybdahl.

SAS legger skylden på pilotene

Anna Kansell i SAS' kommunikasjonsavdeling klandrer de norske pilotene når hun forklarer hvorfor Longyearbyen også blir rammet av streiken.

– Alle flighter som flys av norske piloter blir kansellert og da rammes dessverre våre kunder når pilotene ikke tar sitt ansvar, sier Kansell til VG.

– Vi må bare beklage dypt at våre passasjerer blir rammet av denne streiken. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe kunder med ombookinger slik at de kommer frem til sine destinasjoner så fort som mulig.

Jørn Dybdahl har selv forsøkt å kontakte forskjellige personer i SAS, men sier han blir oppgitt av mangelen på svar og kundeservice.

– Det er én ting å kjempe mot kreft, men noe annet å også måtte kjempe mot myndighetene og de forbanna flyselskapene, sier han oppgitt.