Korpset skulle på jubileumstur til Wien - Norwegian sendte bagasjen til Finland

Da Asker Musikkorps reiste fra Oslo til Wien ble over halvparten av bagasjen igjen.

49 personer i Asker Musikkorps hadde bestilt flybilletter med Norwegian fra Gardermoen til Wien fredag formiddag, i anledningen en tur for å feire korpsets 85-årsjubileum.

I løpet av helgen skulle de delta og spille på tre konserter i den østerrikske hovedstaden.

Les også: Forbrukerrådet: Norwegian på klagetoppen

Men da de kom frem etter å ha reist med et innleid fly tilhørende et annet flyselskap, var over halvparten av bagasjen borte, inkludert flere instrumenter, korpsuniformer og noter. Det forteller reiseleder Randi Rødseth til VG.

– Det er helt katastrofe. Du aner ikke hvor fortvilet vi har vært, sier hun.

Saken ble først omtalt av budstikka.no.

Avlyste konserter

Først lørdag ble en del av bagasjen levert, mens mesteparten kom til hotellet korpset bodde på i Wien bare én time før de reiste derfra mandag, ifølge reiselederen. Hun forteller at bagasjelappene viser at kolliene har vært innom Helsinki i Finland før de kom til Wien.

– Jeg har brukt all min energi i to netter på å finne ut av dette. Det er klin umulig å få tak i ansvarlige Norwegian-folk, sier Rødseth.

Se mer: Norwegian-ansatt i leserbrev: Ble skjelt ut av illsint passasjer

Ifølge Norwegian førte logistikkproblemer ved flyplassen til bagasjetrøbbelet. Pressekontakt Fatima Elkadi i Norwegian beklager at korpset føler at de ble dårlig fulgt opp og sier hun forstår frustrasjonen, men understreker at selskapet bemanner opp i høysesongen for å takle alle kundehenvendelser.

MISFORNØYD: Asker Musikkorps er svært misfornøyde både med bagasjetrøbbel og oppfølging fra Norwegian. Nå venter de på bagasjen på Gardermoen. Foto: Randi B. Rødseth

– Vi er fryktelig lei oss for at dette skapte så mange problemer for musikkorpset. Selv om det absolutt ikke er noen trøst for dette korpset, så skjer det sjelden at bagasjen ikke kommer frem til riktig sted. Dersom bagasjen er forsinket, kommer den vanligvis på neste tilgjengelige avgang. Det er også heldigvis svært sjelden bagasje ikke blir lokalisert og ettersendt. Men vi har en målsetning om å bli enda bedre og vi jobber kontinuerlig med å sikre kvaliteten, skriver Elkadi i en epost til VG.

Måtte avlyse to konserter

Uten nok instrumenter og uniformer, måtte korpset avlyse to av tre planlagte konserter.

– Det har blitt en fiasko musikalsk. Vi fikk spilt litt i går, men det var med nød og neppe, sier Rødseth.

Elkadi i Norwegian forteller at det er mulig å få betalt tilbake leiekostnader innenfor rimelighetens grenser dersom viktig utstyr er forsinket.

Les mer: Norwegian flygesjef innrømmer: Vi har for få piloter

– Hvis du må kjøpe toalettsaker eller andre nødvendige ting du hadde i den innsjekkede bagasjen, eller leie viktig utstyr fordi bagasjen din er forsinket, kan du be om å få tilbakebetalt kostnadene innen rimelighetens grenser.

– Det kan også lønne seg å sjekke hva reiseforsikringen dekker dersom bagasjen din forsvinner eller er forsinket. Vårt ansvar er begrenset av internasjonale regelverk i likhet med alle andre internasjonale flyselskap, skriver Elkadi.