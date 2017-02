Holdt på å miste flyet – utløste brannalarmen på Gardermoen

Men flyet gikk uten kvinnen, som endte opp hos politiet.

Klokken 10.44 ble brannalarmen på Oslo lufthavn utløst, og evakuering iverksatt.

Det viste seg derimot at det ikke brant på Gardermoen.

– En kvinnelig passasjer var på vei til å miste flyet sitt, og trykket da på brannalarmen i håp om å få stoppet flyet. Men det flyet rekker hun uansett ikke nå, sier Vangstein.

Alarmen ble utløst ved gate D2 der det sto et fly som skulle gå til Wien. Om kvinnen skulle vært om bord i dette flyet er uvisst, men da alarmen gikk var ikke flyet koblet til gaten.

– Det kan hende hun så flyet og trykket på knappen i håp om at ting ville stoppe opp. De gjorde det for så vidt også, men for hennes del gikk flyet uten henne, sier Vangstein.

Kvinnen ble tatt hånd om av politiet, og ifølge Vangstein vil kvinnen få en bot.

Til VG opplyser han at folk med jevne mellomrom utløser brannalarmen i håp om å rekke et fly. Siste hendelser var i november og januar, der det ifølge pressetalsmannen også endte med bot for gjerningspersonene.

– Det er overvåkningskameraer overalt her, så det er rimelig enkelt for oss å finne ut hvem som har gjort det. Jeg vil med andre ord ikke anbefale dette for andre passasjerer, sier han lattermildt.