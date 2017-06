Deler av bagasjeanlegget på Oslo Lufthavn Gardermoen har kollapset. SAS reagerer: – Dette er en dag med ekstremt trykk, da er vi avhengige av at infrastrukturen fungerer.

Torsdag er det lange køer i avgangshallen. Bagasjeproblemene startet ved 06-tiden.

– Jeg har stått i kø i én time og ti minutter. Her går det i sneglefart. Alle bagasjebåndene har stoppet, det er kun ett sted hvor man får levert inn bagasjen. Det er rett og slett kaos, sier Elisabeth Jensen til VG.

Hun skal ta fly til jobb i Trondheim.

– Det er det som er så fortredelig. Jeg skal på jobb. De flyr rundt her og roper, men har ikke noen høyttalere. Det virker ikke som om de har kontroll. Dette ser ikke lovende ut, sier Jensen.

– Vi har et problem

Ifølge Oslo Lufthavn Gardermoen er det primært reisende med SAS og Widerøe som er rammet av bagasjeproblemene, ettersom flyselskapene bruker den delen av anlegget som har brutt sammen.

– Vi har et problem med deler av bagasjeanlegget, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Ved 09-tiden torsdag er feilen på bagasjeanlegget fortsatt ikke fikset ved Norges største flyplass.

– Det er fortsatt lange køer. I hovedsak er det reisende med SAS og Widerøe som dette går utover. Vi jobber med å flytte deler av innsjekkingen over til den nye delen av Gardermoen, sier Løksa.

Reisende forteller til VG at de bli bedt om å sette igjen bagasjen i avgangshallen, slik at de kommer seg gjennom sikkerhetskontrollen og rekker flyet sitt.

KAOS: Det hoper seg opp med bagasje i avgangshallen på Gardermoen. Foto: , Vidar Enerstvedt

– Jeg fikk beskjed om at det ikke var sikkert at bagasjen kom med det flyet jeg skulle ha, sier Jensen.

I deler av avgangshallen har det derfor hopet seg opp et lass med kofferter og bager.

SAS reagerer

SAS er flyselskapet som er hardest rammet av bagasjetrøbbelet.

– Vi sterkt kritiske til at bagasjeanlegget på Gardermoen ikke fungerer på en dag med ekstremt trykk og mange tusen reisende. Vi er avhengige av at infrastrukturen funger på en dag som denne, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Flyselskapet jobber på spreng for å innsjekkingen og reisen skal bli så smertefri som mulig for de reisende.

– Vi flytter deler av innsjekkingen til et annet område. Samtidig har vi en manuell håndtering av bagasje, men det er klart at dette er enormt ressurskrevende. Det er en god del SAS-passasjerer som ikke får med bagasjen sin på flyet, sier Johansen.

LAAAAAANGT FREM: Her står reisende og venter på å få sjekket inn bagasjen sin. Foto: , Maria Mikkelsen

Han forklarer at det er viktig å få flyene i luften så tett opp til planlagt avgangstid som mulig.

Gardermoen beklager

– Dersom vi skulle holde igjen fly slik at alle fikk med seg bagasjen sin, ville det igjen skape store problemer senere på dagen. Vi ber passasjerene om å pakke med seg det viktigste i håndbagasjen, så ettersender vi bagasjen så fort det lar seg gjøre i løpet av dagen, sier Johansen.

Informasjonssjefen sier at det kan bli noen forsinkelser.

– Vi kan ikke annet enn å beklage til våre passasjerer for at de blir rammet av problemene til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kan bli forsinkelser for noen av de reisende, men så langt virker det som om de fleste kommer seg med de flyene de skal, sier Johansen.

Ved Norges største flyplass legger de seg flate.

– Det er ikke noe annet å si enn at anlegget burde fungere – og at vi beklager, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor

