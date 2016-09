Lokfører-mekling fortsetter på overtid

Da meklingsfristen for lokførerne gikk ut ved midnatt, var partene enige om å fortsette på overtid. – Vi har godt håp, sa mekler Dag Stousland en snau time før midnatt.

– Det har foregått en intens mekling i hele dag med god bistand fra partene. Det er ennå ikke noe resultatet, men vi har godt håp, sier Stousland da det var mindre enn en time til fristen gikk ut. Han betegner meklingen som «meget vanskelig».

– Det er dels prinsipielle spørsmål, sier mekleren.

Et par minutter over midnatt, opplyser Riksmeklerens kontor til NTB at partene er blitt enige om å fortsette på overtid. Det er ikke sagt noe om hvor lenge de blir sittende.

71 lokførere

Meklingen mellom LO Stat og Spekter startet tidligere onsdag. Kommer ikke partene til enighet, kan det bli togstans i Oslo og Akershus torsdag morgen.

Av de totalt 71 lokførerne som det er varslet plassoppsigelse for, jobber 58 i Oslo, Ski og Lillestrøm. En streik kan dermed få store konsekvenser for reisende i disse områdene. Det er nemlig lokaltogene i Oslo og Akershus som først og fremst vil bli rammet av streiken. Strekninger som Ski– Skøyen– Stabekk og Lillestrøm– Spikkestad vil bli hardest rammet.

Ingen erstatningsbusser

– Siden dette er en lovlig varslet streik, forholder vi oss til dette på vanlig måte. Det vil bety at det vil bli innstilte tog, som ikke erstattes av buss for tog, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB Persontog til NTB.

Myhre opplyser at det på NSBs nettsider og NSBs app for mobil og nettbrett vil komme oppdatert informasjon om hvilke avganger som vil bli innstilt.

– Det er helt klart at innstillinger ikke kan unngås hvis det blir streik, understreker han.

Også lokførere i Bergen, Kristiansand og Trondheim er tatt ut i streik, men bare med én lokfører i hvert område, noe som ikke gir samme konsekvenser som på Østlandet.

Stor streikefare

– Vi har alltid tro på å finne løsninger, men vi har store, kompliserte spørsmål med oss inn i meklingen. Streikefaren er derfor stor, sa Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder i meklingen, tidligere onsdag.

Viktige områder i meklingen er arbeidstid, lønn og ikke minst hva slags opplæring en lokfører skal ha. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat krever en nasjonal standard for kompetansekrav til en lokfører ettersom utdanningen ikke er lovfestet.

– Når regjeringen ikke vil lovfeste utdanning av lokførere, krever vi det inn i avtaleverket, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i NLF.

