LO på vei inn til lønnsdrama med NHO

Her er Fellesforbundsleder Jørn Eggum på vei inn til de avgjørende forhandlingene i årets lønnsoppgjør.

Litt før klokken ti tirsdag formiddag kom Eggum og LOs forhandlingsdelegasjon til NHO-huset på Majorstua.

God tone



I følge tidsplanen er det tirsdagen partene hadde satt som frist for å bli enige.

LOs nestleder, Tor Arne Solbakken, har ledet forhandlingsdelegasjonen til LO i en årrrekke og gjør det også i årets oppgjør.

Han anla en humoristisk tone etter å ha betalt drosjen:

– Som du ser, her er det tomt, sa han med lommeboken mellom hendene.

Etter hva VG forstår har forhandlingene så langt vært ført i en god tone, uten det store dramaet.

Men om partene greier å bli enige om hvor mye lønnsøkningen du skal få i år, er høyst uvisst.

TOM PENG PUNG: LO-nestleder Tor-Arne Solbakken betaler drosjen og kikker opp i lommeboken. - Som du ser, her er det tomt, sier han og ler. Han er forhandlingsleder i LO under årets oppgjør. Foto: Helge Mikalsen , VG

Det hender at partene greier å bli enige i forhandlingene, men som regel må de ty til hjelp fra riksmekleren.

Dagens møte er etter planen det siste, som vil avgjøre om partene greier å komme til enighet, seg i mellom.

I LO har det vært intern uenighet, hvor enkelte forbund mener man er nødt til å få et oppgjør på over tre prosent, selv om prisstigningen bare blir to prosent.

Hovedargumentet for det, er at de ønsker å ta igjen det tapte fra i fjor, da oppgjøret ga en reallønnsnedgang.

Men fortsatt er det høy ledighet og LO ønsker å vise ansvar.

Krever mer: LO-Gerd slo tilbake

Opp mot 2,5 prosent



De krever at kjøpekraftsutviklingen sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle.

Det betyr trolig et oppgjør opp mot 2,5 prosent, som NHO har satt som en grense for hva de kan godta:

Slik kan LO vise til at de sikrer mer lønnsvekst enn prisene stiger i år. Det får de med et resultat godt over to prosent. Mens NHO får til et resultat under 2,5 prosent.

Utfallet av en eventuell mekling er ventet innen 1. april.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det i all hovedsak er lønn som det skal forhandles om. Det er ikke ventet at det blir noen konflikt mellom NHO og LO knyttet til årets oppgjør.

Neste års oppgjør ligger an til å bli mye vanskeligere, først og fremst fordi pensjon da skal på bordet.