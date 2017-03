Kilder: Årets lønnsoppgjør er i havn: Alle får 50 øre - lavlønte får mer

NHO og LO ble i kveld enige om en løsning i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble etter det VG erfarer en ramme på 2,4 prosent, med sterk lavlønnsprofil.

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund innledet de avsluttende forhandlingene i årets mellomoppgjør klokken ti i formiddag. I kveld kom de til enighet, som gjør at de slipper å be riksmekleren innlede mekling.

Oppgjøret de ble enige om vil danne rammen for alle de senere oppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Tallene



Her er hovedresultatet av forhandlingene mellom LO/YS og NHO:

** Alle får et generelt tillegg på 50 øre. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, får i tillegg 1,50 kroner. Samlet to kroner.

** Rammen anslås til 2,4 prosent.

Enigheten



Her er er grunnlaget for enigheten:

** I bunnen for rammen ligger det såkalte overhenget, som utgjør 1,1 prosent. Det er lønnstillegg gitt i fjor, som regel fordi de er gitt sent på året, som får effekt først i år.

** Så har det vært en drakamp om hva de skal beregne at årets lokale forhandlinger vil gi. Gjennomsnittet de siste fem årene har lokale forhandlinger gikk 1,5 prosent. Men i fjor preget olje- og ledighetskrisen den såkalte lønnsglidningen og de lokale tilleggene ble beskjedne 0,6 prosent.

Forventningene og resultatene der ute er større i år, så glidningen de lokale forhandlingene utgjør, legges på rundt en prosent tillegg, avhengig av om man trekker inn noen andre tekniske småtillegg.

Så overheng og glidning gjør at alle i snitt får rundt 2,4 prosent i tillegg, selv om selve tillegget på 50 øre kun utgjør rundt 0,15 prosent, eller 950 kroner i året.

NHO satt en grense på at oppgjøret skal bli på under 2,5 prosent, som er nivået på tillegget som det er forventet at våre handelspartnere ender på.

Det betyr at NHO bare kunne strekke seg til 2,4 prosent.

Sett med LO-øyne, ville 2,4 prosent tilfredsstille deres krav, som er å sikre kjøpekraften, altså at lønningene stiger mer enn prisene.

Prisene er forventet å stige med to prosent, så et resultat på 2,4 prosent vil gi en reallønnsvekst på 0,4 prosent.

Det betyr at begge parter kan gå ut og innkassere en seier.

Lavtlønnsprofil



Det var sterke krefter i LO som vil ha mer.

Det var også en drakamp om pengene skal gis som generelt tillegg til alle, eller om det blir null i generelt tillegg og at de pengene fordeles til lavtlønnsgrupper som har kommet spesielt dårlig ut og til grupper uten lokal forhandlingsrett.

Det endte med at alle fikk litt og at de lavtlønte får mer.

Men man ga ikke spesielt tillegg til de uten lokale forhandlinger.