Tvinger LO til olje-nei i Lofoten

Bare fem delegater reserverte seg. Dermed sørger landsmøtet i Handel og Kontor for at LO-kongressen i 2017 trolig vil vedta varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet.

Onsdag formiddag gikk den våte drømmen til oljemotstanderne i LO i oppfyllelse, da Handel og Kontors landsmøte vedtok sin politiske plattform:

«Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet», heter det i LO-forbundets nye program.

Tre store forbund



Med tilsvarende vedtak fra Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag, har nei-siden dermed sikret seg et flertall av delegatene til LO-kongressen neste år.

– Med dette vedtaket vil det ikke være grunnlag for konsekvensutredning i disse områdene, sier Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, til VG.

Likevel: Sundnes, som satt i LOs toppledelse da den forrige LO-kongressen gikk inn for konsekvensutredning, sier at vedtaket fra hennes landsmøte onsdag er «mykt»:

– Det er ikke slik at oljekranene skal skrus igjen i morgen, sier hun.

– Nå er det tre forbund som av ikke ubetydelig størrelse som har sagt sitt. Fram mot LO-kongressen er det viktig å finne gode løsninger. VI går inn i prosessen i LO med sikre på å finne løsninger som gir næringen nødvendig tid til omstilling, sier Trine Lise Sundnes.

LO-lederen står på sitt

LO-leder Gerd Kristiansen står på sin side fast ved at nordområdene bør åpnes for konsekvensutredning.

I Dagsavisen onsdag viste hun til handlingsprogrammet som ble vedtatt på LO-kongressen for fire år siden. Der står det at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».