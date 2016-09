Polet rustet til storinnrykk i ettermiddag

OSLO CITY (VG) Det mest besøkte vinmonopolet i Oslo sentrum har full bemanning i dag. Der er de forberedt på storinnrykk i ettermiddag.

Midt på dagen hadde nestleder Mats Erik Strand registrert noe mer pågang enn en vanlig på en fredag.

– Vi ser også at noen kjøper mer av gangen. Det går unna med trelitere nå, sier han.

Til sammen 1114 medarbeidere på landets Vinmonopol vil bli tatt ut i streik fra i morgen dersom meklingen mellom LO Stat og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke fører frem.

Trude Marthinussen er en av kundene som ville sikre at vinforsyningene er i orden.

HANDLER: Trude Marthinussen kjøper vin til middagsselskap. Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

I handlekurven har hun en treliters Montrosse rosèvin, to flasker med den samme rosèvinen, en treliters Chardonnay hvitvin, og to flasker med tilsvarende hvitvin.

– Jeg leste i VG at det var fare for streik, så jeg tenkte et var best å sikre vin både til i kveld og til i morgen, sier hun.

Da skal hun i middagsselskap med venner. Mens vertskapet står for tapasen, skal hun ha med drikken.

Også restauranter har handlet i litt større kvanta enn vanlig i dag, ifølge nestleder på Vinmonopolet Oslo City, Mats Erik Strand.

Det største kundetrykket tror han vil komme etter klokken 15 i ettermiddag.

– Da vil alle de seks kassene være bemannet, sier han.

På vinmonopolet i Rosenkrantz gate har de ikke hatt flere kunder enn vanlig i dag. Men også der har de full bemanning i tilfelle rushet kommer i ettermiddag.

Assisterende butikksjef Jan Erik Flaten påpeker at selv om det blir streik, vil det være mulig å få tak i vin i Oslo sentrum.

– I tillegg til denne butikken i Rosenkrantz gate, er det butikker på Oslo City, Oslo S, Steen og Strøm, Aker Brygge. Noen av dem kommer til å holde åpent med redusert bemanning. Det blir lagt ut informasjon om dette på Vinmonopolet.no dersom streiken blir et faktum, sier han.