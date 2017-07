NHO og LO presenterte tiltakspakke. Høyre mener dette er tiltak alle er enige om

Høyres Stefan Heggelund mener NHO og LO styrer unna de tøffe bebattene.

Fredag gikk NHOs Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen ut i NRK og presenterte en tiltakspakke for å få ungdom inn i arbeidslivet.

Pakken, som de to vil oppfordre den neste regjeringen til å iverksette, skal bestå av en kraftig økning i tilskudd til lærlingbedrifter, en styrking av arbeidsavklaringsordningen og en utvidelse av lønnstilskuddsordningen, skriver NRK.

Ber om tøffere debatter



– LO og NHO må følge med i timen! Regjeringen gjør noe på alle disse punktene allerede. De burde heller tørre å ta de tøffe debattene, i stedet for å snakke om noe som alle er enige om allerede, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund i Høyre til VG.

– Og det er dette som virker fremover: Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, lavere terskler inn i arbeidslivet og fraværsgrensen. Det er stor sammenheng mellom fravær og frafall, og mange av dem som faller fra ser vi igjen i trygdesystemet. Fraværsgrensen er derfor utrolig viktig for å holde unge mennesker unna trygdesystemet, påpeker Heggelund.

– LO driver valgkamp for Ap



Heggelund har også et stikk rettet direkte mot LO:

– LO er tydeligvis mer opptatt av Arbeiderpartiet enn av lærlinger. Da Ap satt i regjering økte de ikke lærlingtilskuddet en eneste gang. Denne regjeringen har økt ved hver eneste korsvei, med til sammen 20.000 kroner per lærlingkontrakt. LO driver fortsatt en slags valgkamp for Ap, men de er ikke like opptatt av lærlingene.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen har lite til overs for Heggelunds innspill.

– Det siste der er så historieløst at jeg vet ikke om jeg gidder å kommentere det. Det er så urimelig at jeg har nesten ikke ord, sier Gabrielsen til VG.

– Det dette handler om er hva vi ber en ny regjering om å gjøre – dette er fokus fremover. Det Heggelund kommenterer her tar for seg bare en liten del av innspillet vårt, og han ser da også bort fra helheten. Bakgrunnen er at vi har om lag 100.000 i alderen 18 til 30 år som hverken er i arbeid eller utdanning, sier han.

ENIGE: NHO og LOs ledere Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen er enige om en tiltakspakke for å få unge inn i arbeidslivet. Til tross for at Høyres Stefan Heggelund ikke er imponert, mener de to at de har foreslått et riktig og viktig tiltak.

– Ikke i mål



Gabrielsen går med på at den sittende regjeringen har økt tilskuddet til læreplasser noe, men hevder det skal mye mer til. Hovedproblemet mener han er at Nav har for lite ressurser.

– Fremfor å komme med den type påstander og beskyldninger burde man heller se på hvordan vi kan få til denne satsingen som dette området trenger og fortjener. Det er årsaken til at vi ber politikerne samles om en ungdomsreform.

«LO og NHO har gått sammen om hva vi i fellesskap forventer av en ny regjering for å få flere unge inn arbeidslivet. Jeg er enig i at det allerede har skjedd en del positive ting, for eksempel er NHO sterkt tilhenger av fraværsgrensen, som har gitt resultater. Det er også bra at lærlingtilskuddet har økt, men vi er ikke i mål», skriver administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund i en e-post til VG der hun legger til.

«Vi tar gjerne mer krevende debatter fremover, og det er ikke gitt at vi er enige om alt. Men vi er også opptatt av det viktige samspillet mellom LO og NHO, og denne gangen valgte vi derfor å trekke frem de punktene der NHO og LO er enige om at det må legges inn enda mer innsats».