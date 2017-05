LO vil boikotte Israel

Mot LO-sjef Hans Christian Gabrielsens ønske, gikk LO-kongressen inn for å boikotte Israel.

Mye lå til rette for at LO-kongressen skulle passere uten de store overraskelsene.

Men fredag formiddag ble det flertall for et forslag om å boikotte Israel, mot sterke advarsler fra den ferske LO-lederen Hans Christian Gabrielsen.

193 mot 117 stemmer gikk inn for at LO ønsker at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

– For åtte år siden og for fire år siden behandlet vi spørsmålet på kongressen, og avviste boikott. Vi viste til behov for dialog. Og situasjonen i Palestina har bare blitt verre. Nok er nok, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, fra talerstolen, da han argumenterte for forslaget.

Flertallet i redaksjonskomiteen ønsket ikke å gå så lagt, og foreslo heller en boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden. Dette forslaget falt.

LO tar også til orde for at norske myndigheter må annerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967.

Milde kompromiss



LO-kongressen bruker fredags formiddagen på å vedta sitt handlingsprogram for de neste fire år.

Både når det gjelder mye omtalt strid om EØS-avtalen og oljeboring har LOs kongressen landet på milde kompromisser.

EØS



Det ble ikke flertall for verken utmelding eller reforhandling av EØS-avtalen.

LO-kongressen går inn for å hegne om EØS-avtalen. Men med visse krav:

– Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.

Følger Jonas



Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelige konsekvenser» for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.

Konkret krever LO at norske myndigheter motsetter seg begrensninger i retten til kollektive kampmidler og nasjonal lønnsdannelse.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre advarte LO-kongressen mot å vrake EØS-avtalen.

I et forsøk på å temme EØS-opprøret på kongressen, kom heller Støre med løfter til forbedringer, blant annet at arbeidsrettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, skal innlemmes i menneskerettsloven fra 1999.

LO går nå også inn for dette.



Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling, skriver NTB.

EØS-motstanderne har vært stormunnet i forkant, men de har ikke vunnet frem. De har innsett at de ikke får med flertallet på nei til EØS-avtalen eller til kravet om reforhandling og har i stedet valgt å bli med på kompromisstekster som beveger LO i retning av presse på for å utnytte det såkalte handlingsrommet.

At kompromissvedtaket går igjennom, skyldes i hovedsak at Mette Nord i Fagforbundet har kontroll over sin hær av delegater på kongressen.

DEMPET OPPRØR: Ap-leder Jonas Gahr Støre advarte LO mot EØS-utmelding. Her under sin tale på LO-kongressen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Lofoten



LO går inn for oljefrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i en uttalelse som er sydd over samme lest som Aps oljekompromiss.

LO vil gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet.

I oljepolitikken legger LO seg på Aps kompromiss: De vil ha konsekvensutredning av Nordland VI, men avventer dette når det gjelder de to øvrige blokkene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

– I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. Disse områdene må avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020, heter det i uttalelsen.

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

Sekstimersdagen



Sekstimersdagen: LO skal i løpet av fireårsperioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner.

– Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.

Fagforbundsleder Mette Nord har i forkant flagget at hun ønsker å gå fra forsøksordninger til handling og en plan som gjør at man kan innføre 6-timers dag fra 2021 og utover.

Men i møte med motstanden i Fellesforbundet og andre forbund i privat sektor, har det endt med litt mer forsiktige formuleringer.

Bemanningsbyråer



Et mindretall i redaksjonskomiteen på LO-kongressen vil at organisasjonen skal jobbe for å forby bemanningsbyråer.

– Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram som det skal voteres over fredag.

Bygge- og anleggsbransjen pekes ut som de store problemområdene, i likhet med luftfarten, der «atypiske ansettelsesforhold» ifølge LO truer sikkerheten.

Flertallet i redaksjonskomiteen vil jobbe for at innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at tidsbegrenset innleie bare skal kunne avtales der det er hjemmel for det i landsomfattende tariffavtale.

Redaksjonskomiteens mindretall går lenger og vil ha et forbud mot bemanningsbyråer.

