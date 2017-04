LO: Skattelette har gitt 27.600 tapte jobber

LOs økonomer har brukt SSBs modeller og regnet ut at regjeringens skattelette på 25 milliarder kroner kunne gitt 27.600 jobber.

– Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser, sier LO-nestleder LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Hvordan har dere regnet?

– Vi baserer regnestykket på beregningene fra Statistisk sentralbyrå. Anslaget bygger på beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016. Vi har oppdatert skattelettetallene til 25 milliarder kroner, som etter SSBs beregningsmodell vil kunne gi 27.600 jobber, hvis pengene hadde vært brukt til direkte jobbskaping. Det er bekymringsfullt at det skapes så få arbeidsplasser under Solberg-regjeringen.

– Ingen tvil

Han sier de har sterkt faglig belegg for å si at det gir større effekt i tider med ledighetskrise å brukte aktive tiltak for å bekjempe ledigheten, fremfor å gi skattelette, som teoretisk skal kunne bidra til at eiere får bedre råd og derfor ansatte flere.

– Det er ingen tvil om at direkte bruk av tiltak er mye mer effektivt. Det viktige nå er at det er mange ledige hender som trenger noe å gjøre og da blir det helt feil å prioritere skattelette som i stor grad gis til de rikeste.

– Regjeringen kan vise til at ledigheten går ned og at en viktig årsak er de tiltakene de har satt inn?

– De ropte om krise da ledigheten var på 67.000 under Stoltenbergs andre regjering. Nå er ledigheten fortsatt langt over 100.000, og det er stort behov for å vri pengebruken til å skape arbeidsplasser.

– Finansminister Siv Jensen vil si at LO vil ha nesten 30.000 nye offentlige byråkrater; det er stort sett i kommunene og offentlig sektor det vil bli skapt arbeidsplasser med LOs modell?

– Det er en misforståelse. Hvis vi bruker penger på offentlige prosjekter, vil rundt 1/3 gå til private selskaper som får oppdragene. Det vil også skape jobbvekst i privat sektor. Å bedre offentlige tjenester i en nedgangstid som Norge har opplevd de siste årene handler ikke om å ese ut offentlig sektor, men å bekjempe den økte ledigheten som et konjunkturtiltak. I gode tider må man gjøre det motsatte. Dermed påvirkes ikke størrelsen på offentlig sektor over tid.

– I 2015 hevdet dere at de 12,5 milliarder kronene som da var brukt til skattelette, kunne gitt 20.000 nye jobber?

– Siden den gangen har SSB kommet med sin beregningsmodell, og da forholder vi oss til den.

Regjeringen advarer mot skatteregning



Gabrielsen sier regjeringen har sviktet, og at det blir stadig færre i jobb.

– Sysselsettingsraten i befolkningen er redusert tilsvarende 50.000 personer. En annen bruk av oljepengene kunne gitt nesten 30.000 flere sysselsatte, og således hindret det kraftige tilbakefallet i arbeidsmarkedet i perioden.

Finansdepartementet: Har skapt jobber hvert år

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (FrP) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.

– Dette er viktig for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi, skriver hun i en e-post til VG.

– Høyre- og FrP-regjeringen har en kraftinnsats for å sette ledige hender i arbeid, og for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver Brein-Karlsen.

Hun sier vi nå ser tegn til at norsk økonomi er over kneika.

– Da er det siste vi trenger at oppgangen bremses av at norske bedrifter og arbeidsplasser får en ekstra skatteregning. Det at norsk økonomi er på bedringens vei viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker, skriver Brein-Karlsen.