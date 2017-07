LO-sjefen: Høyre og Frp er halvert i LO

SLEMMESTAD (VG) LOs nye leder, Hans-Christian Gabrielsen (50 år i dag), sier det blir regjeringsskifte hvis den sviktende oppslutningen om Høyre og Frp blant LOs medlemmer fortsetter. Fra egen terrasse utfordrer han statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen.

– I vår siste partimåling blant LOs medlemmer, tatt opp i mai, svarer 74 prosent at de vil stemme Ap, SV eller Sp. LOs 920.000 medlemmer utgjør en fjerdedel av den norske velgermassen: Stemmer de slik ved valget i september, vil det være så utslagsgivende at det vil gi rødgrønn regjering, sier den nye LO-lederen. (Se egen faktaboks).

– Så hvis LOs medlemmer ikke endrer stemmegivning, blir det rødgrønt flertall?

– LOs medlemmer avgjør valg. Høyre og Frp får bare 16,6 prosent oppslutning blant våre medlemmer. Til sammenligning viste målingen i 2013 at Høyre og Frp hadde 31,7 prosent oppslutning blant våre medlemmer. Det betyr at støtten til Høyre og Frp er halvert blant våre medlemmer siden den gang.

Meningsmålingen Ap 55,1 prosent SV 7,6 prosent Sp 11,7 prosent Rødt 3,7 prosent Høyre 10,5 prosent Frp 6,1 prosent KrF 1,2 prosent Venstre 1,2 prosent De Grønne 1,7 prosent Andre 1,2 prosent Om målingen: 15.–22. mai spurte Opinion 500 yrkesaktive LO-medlemmer «dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på?» Feilmargin: +/- 2,1-4,8 prosentpoeng.

– 50 milliarder kroner i skattelette



Den nye LO-lederen krever svar fra Solberg og Jensen på følgende utfordring:

– Både våre over 920.000 medlemmer og velgerne fortjener å få svar på hvilke velferdstilbud Høyre og Frp skal kutte: Høyre skal kutte skattene med nye 25 milliarder kroner og Frp med rundt 50 milliarder de neste fire årene. Velferd koster og når så store inntektsstrømmer faller bort fra statskassen, må de enten øke oljepengebruken ytterligere, eller de må kutte i velferdstilbudet, sier Gabrielsen.

Les: Fikk skatterefs av toppøkonomer

Fyller 50 år torsdag



Han runder 50 år torsdag og tok imot VG onsdag, til grilling og for å fyre av en rakett mot Solberg og Jensen.

– Jeg frykter at det ender med at de igjen kommer til å ta fra de unge og fremtidige generasjoner, gjennom å øke oljepengebruken. Men vi frykter også at de kommer til å kutte i sykelønnsordningen, som de har varslet at de vil, eller vil det gå utover ledighetshetstrygden, eldreomsorgen eller utdanning. Jeg forventer at de skal svare på hva de vil kutte når de skal gi så mye i skattelette.

Les: Tidligere Høyre-statsråd mener de rike må betale mer

– Det holder rett og slett ikke



Han sier at alt har en kostnad, også skattekutt, og at det enten fører til kutt i offentlige utgifter, økt skatt på andre områder eller økt oljepengebruk.

– De vil argumentere med at reduserte skatter vil skape økt aktivitet og dermed økte skatter?

– Det holder rett og slett ikke. Jeg tror vanlige folk skjønner at når de får mindre inntekter inn i familiekassen, så må man kutte utgifter. Det er det som skjer med statskassen når det skal gis så mye i skattelette; det blir mindre inntekter. Vi er enige i at selskapsskatten skal reduseres, for å få omtrent like rammevilkår som våre naboland, men at kutt i formuesskatten skal kunne utløse inntektsøkning tilsvarende 25 milliarder i skattelette, er bare tull, sier han.

Les: Dette er den nye LO-sjefen

OPTIMIST: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen sier 55 prosent av LOs medlemmer for tiden stemmer Ap og at målinger viser at oppslutningen om Høyre og Frp er halvert siden 2013, blant LOs yrkesaktive medlemmer. Foto: Lech Klaudia , VG

– Såkalte vekstfremmende skattelettelser er bare et politisk skapt begrep. Det innrømmet tidligere arbeidsminister Robert Eriksson i boken sin. Spør du økonomer, så har kutt i selskapsskatten effekt. Kutt i formuesskatten har liten eller ingen effekt for å utløse vekstfremmende skattelette, sier han og legger til:

– I regjeringens egen perspektivmelding advarer de mot et udekket finansieringsbehov for den norske velferdsmodellen. De fremholder de at økte skatter en mulig måte å finansiere fremtidens velferdssamfunn på, men at de i stedet vil redusere skattene. Når regjeringen først kutter så kraftig i statens inntekter, for så å advare mot konsekvensene, synliggjør de at det er folk flest som må betale for skattekuttene.

Les: Gabrielsen roses av NHO

– Halvert oppslutning om Høyre og Frp



Han serverer grillet bratwurst til lunsj fra terrassen foran familiens enebolig i åsen over sementtårnene i Slemmestad, en god halvtimes biltur fra Oslo, uten kø.

– Like gode medlemmer, men.



LO vil forsøke å få enda flere til å stemme rødgrønt og har gitt rekordmange millioner kroner i valgkampstøtte til Ap, SV og Sp.

– Hva sier du til de mange tusen LO-medlemmene som stemmer Høyre eller Frp?

– De er like gode medlemmer og er velkomne. Men 100 000 medlemmer deltok i medlemsundersøkelsen i forbindelse med LO-kongressen. Det er basert på deres innspill og vedtakene på LO-kongressen at vi har kommet til at det vil være best for LO og våre medlemmer at vi får et regjeringsskifte.

Har to store griller



LO har også stilt 51 spørsmål til de politiske partiene og fått svar.

– De svarene underbygger at det først og fremst er Ap, men også SV og Senterpartiet som ivaretar våre synspunkter best. Det gjelder først og fremst innsats mot ledigheten, kamp mot midlertidige stillinger, trygge sykelønnsordninger og pensjonsordninger.

Den nye LO-sjefen er grillsjef på hjemmebane og har to store griller:

Vi får våre pølser grillet på en Traeger, som varmes med eplepellets. Og en klassisk Weber gassgrill.

FLERE GRILLER: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen har to store griller på terrassen, til ulik bruk. Her ved pelletsgrillen. Foto: Lech Klaudia , VG

– Jeg liker å langtidssteke kjøtt på grillen på lav varme og da er pellets glimrende; jeg kan stille på den temperaturen jeg ønsker og den kan stå i 16 timer. Gassgrillen bruker jeg når jeg skal grille en tykk biff eller et stort kjøttstykke på høy varme.

– Hva drikker du til sommermaten?

– Øl, vin eller Cola zero; det kommer an på maten og været.

Han er inne i sin tredje ferieuke og bruker deler av den til å pusse opp et vaskerom i underetasjen. Utenfor er plenen fint klippet og rips- og solbergbusker om hverandre mellom epletrær og et morelltre, som vanligvis bugner av bær, men for første gang står tomt for vinrøde gleder.

Party utsatt



Han girer sakte opp neste uke.

– Jeg skal være med å åpne bluesfestivalen på Notodden og så skal jeg delta på AUFs sommerleir på Utøya.

– Blir party torsdag kveld?

– Nei, det blir forsiktig. Det er så mange av våre nære som er på ferie at vi har utsatt 50-årsfeiringen til 12. august. Da blir det selskap i klubbhuset til det lokale idrettslaget.

Jensen avviser



Frp-leder Siv Jensen avviser kritikken og utfordringen.

– Det høres ut som om vi bare har prioritert skattelette de siste fire årene. Det riktige er at vårt handlingsrom har vært at en av ti kroner har gått til skattelette. Mesteparten har gått til økte bevillinger til skole, veier, kommunene, det sosiale sikkerhetsnettet og en rekke andre tiltak, sier Jensen og fortsetter:

– Den rødgrønne regjeringen skjerpet skattene og etterlot seg etterslep når det gjaldt veiutbygging, de fikk lengre helsekøer, ventetiden for behandling gikk opp og soningskøene økte.

– Samtidig som vi har redusert skattene, har vi greid å redusert disse køene og snudd utviklingen.

– Så Gabrielsen får ingen kuttforslag fra deg?

– Nei, fordi vi ikke trenger å kutte. Vi klarer både å redusere skattene og bedre velferden.

– Gabrielsen sier at dere da vil øke oljepengebruken?

– Det skal fases oljepenger inn i norsk økonomi med mindre Ap vil skjerpe skattene unødvendig da.

Les: Gabrielsen har snudd om EU

– Velkjent

Erna Solberg har ferie og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarer:

– Dette er velkjent argumentasjon fra venstresiden, der enhver krone inndratt i skatt synes brukes fornuftig og er sosial, mens enhver krone som blir igjen i bedriften eller i lommeboken til folk er det motsatte, sier hun:

– Mange bedrifter har hatt det beintøft på grunn avfallet i oljeprisen. Det siste de trenger den skatteregningen Ap lover å sende dem. Formuesskatten rammer norske eiere.

Hun fremholder at hun mener de har vist at det er mulig å kombinere skattekutt og forbedring av velferdsordningene.

– Sykehuskøene er redusert, satsingen på tilbudet til rus- og psykiatripasienter er økt og utvidelsen av pleiepengeordningen til foreldre med syke barn er eksempler på viktige forbedringer.