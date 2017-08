LO-lederen rasende på Ernas skatteløfter: Truer med tøffere lønnsoppgjør

FLEKKEFJORD/OSLO (VG) LO-leder Hans-Christian Gabrielsen advarer om at regjeringens kan gå tøffere lønnsoppgjør i møte hvis de kutter i formuesskatten.

– Det vil være vanskelig å forsvare en moderasjonslinje fremover når regjeringen fortsetter å prioritere skattekutt til de rikeste på denne måten, sier Gabrielsen til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) fortalte tirsdag til VG at hun ikke er bekymret over at hennes skattepolitikk vil føre til at Norge får nær 4000 flere nullskattytere.

Ifølge regjeringens eget regnestykke vil Norges 4300 rikeste stikke av med halvparten av skattekuttet dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.

– Jeg ble ordentlig forbanna da jeg leste dette i dag. Nå er begeret fullt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til VG.

– Det Erna Solberg og regjeringen nå foreslår, er en hån mot vanlige arbeidsfolk. Nå har landets arbeidstagere gjennom flere tariffoppgjør utvist moderasjon, og noen har til og med hatt reallønnsnedgang i 2016. Vi tar ansvar i krevende tider, men de bidrar heller til å putte penger i lommene på de rikeste her i landet, sier LO-lederen.

LO advarer regjeringen



Å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, vil kunne gi Norge 3900 flere nullskattytere, viser utregninger fra regjeringen. Høyre argumenterer med at formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere – og at de vil skape flere arbeidsplasser.

LO-lederen advarer om tøffere lønnsoppgjør hvis Solberg realiserer kuttløftene.

– Regjeringen kan ikke forvente at vanlige folk skal sitte rolig og se på at regjeringen gjør noen av landets rikeste til nullskattytere. Vi har utvist moderasjon gjennom ansvarlige lønnsoppgjør, men det regjeringen nå gjør, er i realiteten å sette det inntektspolitiske samarbeidet i fare, sier Gabrielsen.

I MOTVIND: Erna Solberg er på valgkampens første turné denne uken, og mandag besøkte hun Orrestranda på Klepp i Rogaland. Foto: Harald Henden , VG

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift.

Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres.

I Norge har flere ekspertutvalg avvist at et system med forskjellig skatt på arbeidende og annen kapital kan fungere i praksis.

I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.

– Hva betyr «at de setter det inntektspolitiske samarbeidet i fare», hva legger du i det?

– Det betyr at det fremover kan bli veldig mye vanskeligere å få landets arbeidstagere å stille opp på samme måte som de har gjort. Når noen har gått ned i lønn i krevende tider, er det vanskelig å se folk i øyene og kreve at de skal ta ansvar for at de rikeste her i landet ikke skal betale skatt, sier LO-lederen.

– Hvis Erna gjennomfører disse kuttene, vil dere da ikke utvise noen moderasjon i lønnsoppgjøret neste år?

– De setter dette i fare. Jeg kan ikke forskuttere hva som vil skje, men dette er en kraftig advarsel til regjeringen, for å få dem til å ta til fornuft, sier Gabrielsen.

Høyre svarer

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skriver i en e-post til VG at både arbeidstagere og samfunnet for øvrig er avhengig av at det går godt i bedriftene, at de er konkurransedyktige og sikrer norske arbeidsplasser.

– I dag møter norske bedrifter konkurranseulemper sammenlignet med utenlandske. Vi vil at norske bedriftseiere skal likebehandles med utenlandske, og ønsker derfor å redusere formuesskatten som kun rammer norske eiere og norske arbeidsplasser, sier statsråden.

– Nå ser vi at ledighetsheten går ned og veksten opp. Jeg har vært rundt og besøkt bedrifter i hele landet, og det siste de trenger akkurat nå er flere skatteøkninger, sier hun videre til VG.

Hauglie legger til at Høyre har et godt samarbeid med LO om både å skape flere arbeidsplasser og bekjempe arbeidslivskriminalitet, og at de ønsker å fortsette med det.

