LO-ledelsen i lønnskrangel på Lisboa-tur

Det brøt ut lønnskamp da LO-ledelsen debatterte vårens lønnskrav – på tur – i Lisboa.

LOs inntektspolitiske utvalg var for 14 dager på felles utflukt til Lisboa i Portugal.

– Skal blåse litt ut, før kompromiss



Det ble ikke bare hyggelig: Flere kilder har overfor VG bekreftet at det tidvis gikk varmt for seg, fordi det er stor uenighet om hvor man skal legge nivået på årets lønnskrav.

Årets oppgjør Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som i stor grad bare handler om kroner og øre. Neste år er det hovedoppgjør, hvor store prinsipielle saker kommer på bordet, blant annet pensjon. Årets oppgjør innledes 6. mars, hvor LO og NHO fører an og legger rammene. Foreløpige prognoser viser at lønnsveksten blir på to prosent i 2017. Det betyr at folk trenger to prosent lønnsvekst for å opprettholde kjøpekraften: Alt over to prosent vil gi såkalt reallønnsvekst. De i LO som kjemper for at lønnstillegget bør bli over tre prosent, mener at reallønnsnedgangen i fjor, bør kompenseres i årets oppgjør: Oppgjøret i fjor endte med en ramme på 2,4 prosent. Hva lønnsøkningen reelt ble, blir offentliggjort av Det tekniske beregningsutvalget senere i februar. Men prognosemakerne bommet ganske kraftig i fjor, da prisveksten ble mye høyere enn de trodde; den endte på 3,6 prosent, som betyr at reallønnen kan ha gått ned med 1,2 prosent i fjor.

– En skal blåse litt ut før en ender med et kompromiss, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Han var en av flere forbundsledere i Portugal som tok til orde for at man bør få over tre prosent i lønnsøkning i 2017, til tross for at prisveksten ligger an til bare å bli to prosent; altså en reallønnsvekst på en prosent.

VG vet det vakte harme, først og fremst i industriforbundet Fellesforbundet, som er bjellesauen i oppgjørene i LO: Det industribedriftene tåler i lønnsøkning, skal bli rammen om et oppgjør. Det er det lang tradisjon for i LO.

Fellesforbundsleder Jørn Eggum skal ha reagert meget kraftig på at forbund i offentlig sektor og andre forbund, forsøker å overprøve Fellesforbundets rolle, som dem som har pulsen på hva industrien og dermed norsk økonomi tåler av lønnsvekst.

Johnsen var ikke alene.

– På tide å se tre-tallet



Forbundsleder Jan Olav Andersen i El og It-forbundet sier de vil se tre-tallet:

– Ja, vi har holdt oss nede på to tallet så mange ganger nå, at det er på tide å se tre-tallet. Når vi ser hvordan vi opplevde realønnsnedgang i fjor, så er det naturlig at det blir kompensert for det i årets mellomoppgjør; det er nettopp slike justeringer et mellomoppgjør skal brukes til, sier Andersen.

Reallønnsnedgangen han viser til, dreier seg om at lønnsøkningen i fjor er anslått til 2,4 prosent for de fleste, men at prisveksten ble på hele 3,6 prosent.

SSB-tall indikerer lavere lønnsvekst i fjor.

– Vi mener det er et naturlig utgangspunkt at de 1,2 prosentene som ble tapt i kjøpekraft i fjor, bør legges på toppen, spesielt for store grupper som kom dårlig ut.

– Årets prisvekst er anslått til to prosent; det betyr minst 3,2 prosent?

– Ja, det bør vi i hvert fall ha, sier han og viser til at det bare betyr null i reallønnsvekst over to år.

– Du var en av dem som målbar dette i Portugal?

– Ja, men det betyr ikke at jeg også ser den faktiske situasjonen som mange industriarbeidsplasser er i, som fortsatt sliter for å overleve. Det må alltid være bakteppet i et oppgjør, men signalene i år er ikke entydige, sier Andersen i El og It-forbundet i LO, som blant annet organiserer elektrikere og ansatte i Telenor.

– Store variasjoner i industrien



Johnsen i Transportarbeiderforbundet utdyper.

– Det er store variasjoner i industrien, hvor mange bedrifter i Innlands-Norge går godt. I industrien har de i stor grad lokal forhandlingsrett, og de som kan ta lønnsvekst, kan gjøre det. Den situasjonen er det mange andre som ikke er i, som er avhengige av å få ut lønnsøkningen i de sentrale forhandlingene.

– Du mener vi bør se tretallet i lønnsramme i år?

– Ja, med det etterslepet som ligger der fra i fjor, så bør vi ha det. Det sikrer oss ikke mer enn null reallønnsvekst over to år.

Fellesforbundsleder Jørn Eggum skal ha sagt klart fra, senest på møtet i inntektspolitisk utvalg sist mandag.

Han advarer andre sektorer.

– Fellesforbundet ønsker å være ansvarlige og skikkelige. Mange av våre folk i industrien er mye mer opptatt av å beholde jobben, og da kan det ikke være slik at det offentlige og andre sektorer skal kunne bevilge seg større tillegg enn det LOs medlemmer i konkurranseutsatt sektor får, sier Eggum.

Han sier løsningen blir å løfte de svakeste:

– Ja, dette er et oppgjør hvor vi bør prioritere å løfte lavlønnsgrupper som tjener under 90 prosent av lønnen til en industriarbeider.

Ordknapp LO-leder



LO-leder Gerd Kristiansen er veldig ordknapp.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken da dette er en intern prosess inn mot oppgjøret.

Leder i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer de kommunalt ansatte, sier hun ikke opplevde noen negativ stemning eller strid.

– Vi diskuterte naturlig nok innretningen på mellomoppgjøret 2017, det var jo LOs inntektspolitiske utvalg som var samlet. Det faktum at det var reallønnsnedgang i 2016 var sjølsagt et tema som vi diskuterte hvordan vi skal håndtere i årets mellomoppgjør, sier hun.

NHO avviser



Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i NHO sier det er helt uaktuelt å være med på krav på tretallet.

– Vår industri tåler ikke særnorske tillegg. Lønnstilleggene i våre viktigste konkurrentland, i Skandinavia, Tyskland og England, er langt nede på to-tallet. Det er uaktuelt at det gis mer i Norge.

– Det vises til at reallønnen falt mye i fjor, på grunn av økte priser og at mellomoppgjør nettopp skal brukes til å foreta slike justeringer?

– Det er konkurranseevnen til bedriftene i industrien som skal legges til grunn i hvert oppgjør.