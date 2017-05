LO knaller til mot KrF og V: Uverdig hestehandel

LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik sier de kommer til å kjempe mot au pair-ordningen helt til den er fjernet.

LO har ført an i kampen mot au pair-ordningen og Hessen Følsvik har kalt det Vestkant-slaveri.

– Uverdig



Nå som Høyre og Frp verner om ordningen og får støtte fra Venstre og KrF, er det de to sentrumspartiene som får kjenne på LO-pisken.

– Dette er triste greier. Jeg skjønner at det er en ordning som Høyre og Frp har vanskelig for å slippe, men jeg hadde faktisk forventet mer av støttepartiene som tidligere har uttalt seg svært kritisk. Både Sveinung Rotevatn i Venstre og Geir Bekkevold i KrF må jo kjenne litt på samvittigheten når man hestehandler rettsløse filippinske jenter. Det er uverdig, tordner Følsvik.

Au pair-ordningen * Rundt 3000 au pairer er i Norge. * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling. * Au pairer får oppholdstillatelsen for maksimalt to år (visum). * Arbeidstiden skal normalt ikke overstige 5 timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken. * Det er ikke lov å ha mer enn au pair om gangen. * Au pairen skal få lommepenger/ lønn; minimum 5600 norske kroner brutto i måneden, samt fri kost og losji. * I 2015 ble det gitt 1336 oppholdstillatelser for au pairer i Norge, nesten 90 prosent av dem fra Filippinene. * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer; en karanteneordning kom på plass: I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en kraftig økning fra 2015, da syv personer ble ilagt karantene. I 2014 ila UDI to personer karantene. Kilde: Au pair-senteret, Wikipedia, DN, UDI.

LOs nyvalgte 1. nestleder sier au pair-ordningen for lengst har utspilt sin rolle.

– I utgangspunktet var det en ordning der man kunne lære språk og møte nye kulturer, nå er det en ordning for billig barnepass og hushjelp. Når VG og andre avdekker at man fort jobber 65 timer uken som husarbeid på Oslos vestkant, er det en underlig form for kulturutveksling regjeringen nå insisterer på å fortsette med, sier hun.

– Vi i LO har gått inn for å stenge ned hele ordningen. SV og Senterpartiet har støttet dette og AP har kommet oss delvis i møte med et fornuftig kompromissforslag. At ikke Venstre og KrF engang kan støtte dette kompromissforslaget viser at noe er muffens.

– Gjemmer seg



Regjeringen mener ordningen, hvor familier som misbruker au pairer havner i karantene, er sterkt nok virkemiddel for å hindre at de unge kvinnene blir misbrukt.

– Regjeringen gjemmer seg bak en karanteneordning for familier som blir oppdaget. Men problemet kommer mye tydeligere frem om man ser på antallet au pairer som kontaktet nasjonalt hjelpesenter for au pairer i fjor. Over 700 av landets 3000 au pairer tok kontakt, sier Følsvik.

Senteret ble drevet av LO-forbundet Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, men ble lagt ned i vår, da regjeringen trakk støtten.

– Det betyr med andre ord at au pairer som vil ha hjelp møter nå stengte dører. Her forsøker man å feie problemene under teppet. Jeg kan i alle fall love at vi i fagbevegelsen ikke slipper saken før landet har fått en ny regjering med en ny politikk etter 11-september, sier Følsvik.

Misbruk



Misbruk av au pairer har kommet i fokus flere ganger de siste årene. Tidligere i år ble milliardær og tidligere meklertopp, Ragnar Horn, og hans kone dømt til fem måneders fengsel, inndragning av 372 000 kroner og 34 200 kroner i erstatning i en rettsak som involverte to au pairer.

Paret bestred dommen og varslet anke.

LO begynte kampen mot ordningen i 2012 og fulgte opp med et nytt initiativ overfor Solberg-regjeringen i 2015.

– Ser flere problemer



Venstre talsmann, Sveinung Rotevatn liker kritikken dårlig.

– Venstre ser flere problemer med au pair-ordningen. Derfor har vi fremmet en rekke forslag for å stramme inn. I stedet for å angripe Venstre bør Følsvik få sine partifeller i Ap til å stemme for disse forslagene, så vi faktisk kan få gjort noe med problemet, i stedet for å drive valgkamp.

Han viser til at Venstre, KrF og SV foreslår å gjeninnføre støtten til au pair-senteret, at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au pairer, kan miste retten til å ha au pair for alltid.

– Vi har ikke hestehandlet



Og at au pairenes oppholdstillatelse knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien.

– Å påstå at Venstre «hestehandler med rettsløse filippinske jenter» er på et så lavt nivå at jeg har problemer med å ta Følsvik alvorlig. Vi har ikke hestehandlet med noe som helst. Vi stemmer for det vi er for, og mot det vi er mot. Venstre mener au pair-ordningen kan bidra til verdifull kulturell utveksling, og går ikke inn for et forbud.

UDI hadde i fjor 45 vertsfamilier til vurdering om karantene-ileggelse.