LO-gigant går ut og støtter Støre

Leder Mette Nord i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, gir sin fulle støtte til Jonas Gahr Støre som Ap-leder de neste fire årene.

– Vi opplever at folk i Støres posisjon, som har arvet eller har mye penger, sponser Høyre eller Frp for å få mer skattelette. Men nå er det altså slik at Støre, med hele sin formue, har valgt å gi inn i Ap; et parti som ønsker å sikre alle fremfor å gi skattelettelser til de rikeste. Det synes jeg det står respekt av og det tror jeg er noe folk ser verdien av, sier Mette Nord til VG.

– Du ser ingen grunn til ikke å satse på at Støre skal lede Ap de neste fire årene?

– Nei, det er det ikke. Også Ap trenger folk som har ressurser og utdanning og det kan ikke være slik at det å ha formue diskvalifiserer deg fra å ha fremtredende verv i Ap. Vi vurderer ledelsen av Arbeiderpartiet basert på politiske resultater og standpunkter, ikke på hvor stor lommeboken er, sier hun.

STØRE-STØTTE: Fagforbundsleder Mette Nord ser ingen grunn til at formuen til Jonas Gahr Støre skal stå i veien for ham som Ap-leder. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Hun er leder i LOs største forbund, med nesten 360 000 medlemmer. Til sammenligning har det nest største forbundet, Fellesforbundet, 140 000 medlemmer.

– I det partiet må det også være plass for folk som har lykkes, så lenge de står for en så god fordelingspolitikk som Ap har gjort og gjør under Støre. Han vil bygge en velferdsstat for alle og ikke slik som enkelte av dem som har like mye i formue som han selv; som vil ha skattelette og løsninger for den enkelte, sier Nord.

Historiske bånd til Giske



Fagforbundet har lange og nære bånd til Trond Giske, som i alle år har vært deres favoritt-politiker i Arbeiderpartiet. Både på grunn av hans politiske budskap og kamp for mange av sakene forbundet og LO står for, men også fordi han er blitt sett på som den fremste forkjemperen på venstresiden i Arbeiderpartiet.

Fagforbundet har vært en drivende kraft i partiets kamp mot privatisering, og for heltidsstillinger og vern.

Knapt noen gang tidligere har venstresiden i Arbeiderpartiet vært sterkere i moderne tid, enn da Jan Davidsen var hærfører i Fagforbundet, Gerd-Liv Valla var LO-leder og Giske var den fremste representanten for deres politikk.

AP-TOPPER: Arbeiderpartiets nestledere Hadia Tajik og Trond Giske. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Formidabel god ledertroika



Men Giske har av ulike årsaker aldri nådd helt til topps i partiet, i all hovedsak fordi Jens Stoltenberg har vært den naturlige lederen i mange år, og fordi Giske ikke nådde opp da Støre ble valgt som partileder I 2014 etter at Stoltenberg forsvant til NATO.

Nord vil ikke si noe om den interne striden som har dukket opp i forbindelse med hvem som skal ha hvilke posisjoner i det nye Stortinget.

Det er blitt tolket som om maktkampen for lengst er i gang om hvem som skal ta over etter Støre: Nestleder Trond Giske eller nestleder Hadia Tajik.

– Jeg mener vi har en god ledertroika, som utfyller hverandre godt.

– Bedømt ut ifra valgresultatet, går det an å være uenig i det: Hva gikk galt?

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet over valgresultatet. Vi er nå midt i en evalueringsprosess i forbundet om hva vi skal spille inn til Aps evaluering, så jeg skal være forsiktig med å konkludere. Vi undersøker blant annet hva våre medlemmer stemte og hvorfor de stemte som de gjorde.

– Hva er viktig for Fagforbundet i prosessen videre?

– At Ap er med på en kamp mot privatisering og konkurranseutsetting, mot deltidsstillinger og for vern av sykelønn og arbeidsmiljøloven. Når den sittende regjering skal kutte så mye i skattene, så må de ta pengene fra et sted og vi frykter at det vil gå utover velferdstilbudet.

– Kutt i kommunene?

– Ja, det frykter vi, men i valgkampen slo Erna og flere med henne fast at sykelønnsordningen skal forbli uendret. Vi ønsker at Ap skal stå for stabilitet og forutsigbarhet i de sakene. Vi vil ha et samfunn hvor forskjellene ikke øker, men minker. Det blir en kamp og den tror jeg Ap blir med på, sier Nord, som snart har sittet som forbundsleder i fire år: Forbundet har landsmøte i oktober.

