LO-Gerd angriper regjeringen for å «stue bort penger» til Stein Erik Hagen

FOLKETS HUS (VG): LO-leder Gerd Kristiansen angrep regjeringens skattepolitikk under sin åpningstale til LO-kongressen. Hun anklaget dem for å stue bort penger til Stein Erik Hagen.

LO-leder Gerd Kristiansen åpnet LO-kongressen i formiddag og fortalte innledningsvis om farens største opplevelse av denne dagen – 8. mai – for 72 år siden.

Farens opplevelse



– For nøyaktig 72 år siden klokken 1730 leste hjemmefronten opp en parole på radio.

«Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt». Datoen var 8. mai–1945. Norge var frigjort, sa hun:

– Faren min fortalte meg engang hva han husket best. Jeg spurte:

–Var det redselen, sulten, eller rømningen til Sverige?

– Nei, svarte han:

– Det jeg husker best er 8. mai og frigjøringen av Narvik. Det å kikke folk inn i øynene og dele glede over å være fri.

Hun dro linjene til i dag og fastslo at friheten alltid er under angrep:

– Vi så det i den politiske terroren mot AUF på Utøya. Vi ser det i Paris, Berlin og Stockholm. Vi ser det i Tyrkia.

Hun sa at det i Norge er en gruppe som mer enn andre kjemper mot terror og undertrykking:

– Det er vi i arbeiderbevegelsen som demmer opp for angrep på friheten.

Arbeidskamp



Hun sa at kampen for faglige rettigheter kjempes i Norge hver dag og trakk frem en arbeidskamp i Norge: Bedriften Akasia, der 163 ansatte er i streik.

– Av dem er det 94 som er medlemmer i Fagforbundet: Barnehageansatte som har viet sitt liv til å passe andres barn, men som nå nektes rettferdig pensjon av en kynisk arbeidsgiver. Jeg vil si til deg, Sara Bell, og dere andre. Stå på! Denne kampen vinner vi, som vi vinner alle kamper, i lag, sa hun til stående applaus.

TALE PÅ VEI UT: LO-leder Gerd Kristiansen går av på årets LO-kongress, men benyttet åpningstalen til kraftfull politisk markering. Foto: Tore Kristiansen , VG

Går av torsdag



Gerd Kristiansen går av for aldersgrensen på LO-kongressen torsdag, da alt ligger til rette for at nestleder Hans Christian Gabrielsen overtar.

LO-kongressen avholdes bare hvert 4. år og det er der kongressens 315 delegater skal fatte vedtak for dere planer og politikk de neste fire årene–for de 917 778 medlemmene i LO.

En av de mest spennende voteringene på kongressen trolig blir ja eller nei til EØS-avtalen, som det skal voteres over fredag.

Forsvarte EØS-avtale

Ikke overraskende forsvarte Kristiansen EØS-avtalen i sin åpningstale til LO-kongressen.

– Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år, sa hun og fortsatte:

– Vi kan ikke tulle med dette. Felles regler for varer, innflytelse på reglene og tilgang til et av verdens største markeder uten trussel om handelshindringer. Jeg skjønner ikke at man bare kan kimse av det, sa hun.

– Det irritere meg noe så inni granskauen

Kristiansen angrep regjeringens skattepolitikk.

– Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet fremfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin åpningstale til LO-kongressen.

Hun viste til VGs beregninger som viser at regjeringens skattelette har gitt folk flest ti kroner i lettelser, mens Norges hundre rikeste i snitt har fått 1600 kroner dagen.

– Dette vet regjeringen. Dette er politikken deres. Det er det motsatte av fellesskap dere. Det motsatte av hva landet trenger. Jeg må bare være helt ærlig med dere. Det irritere mæ noka så inni granskauen, sa hun på harmdirrende nordlandsdialekt.

– Og jeg vet det ergrer dere. Og jeg vet det ergrer titusener av tillitsvalgte som møter unge mennesker som så gjerne vil jobbe, men ikke slipper til, sa hun.

Kristiansen viste til at mange av deres medlemmer og andre opplever at det sprer seg en utrygghet i norsk arbeidsliv.

– Dumskap

– Alt dette samtidig som regjeringen bruker de store pengene på tiltak som de vet har så liten effekt at de ikke gidder å forske på det engang. Dette føyer seg inn i rekken av dumskap, sa hun og fortsatte:

– Regjeringen var raskt ute av startblokkene i 2014 og angrep arbeidsmiljøloven. Vi svarte med kraft, men de sto likevel på sitt. Nå har det ikke gått så bra i landet etter at regjeringen tok over; det er ikke skapt så mange midlertidige jobber som Frp og Høyre håpet på. Likevel er årstallene fra SSB tydelige flere er midlertidig ansatt. Så skryter arbeidsminister Anniken Hauglie av at «det knapt har blitt flere midlertidige ansatte etter regjeringens nye regler». Jammen, tenker jeg; hvorfor i himmelens navn endret dere loven da? Det må være en smertefull spagat.

Beskrev utrygghet

Hun viste til hva midlertidighet gjør med mange:

– Muligheten til å kjenne på nervøsiteten hver gang vaktlisten settes opp? Muligheten til å kjenne på hvordan det føles å ha sjefens øyne i ryggen. Utrygg. Alltid på vakt. Livredd for å gjøre feil. For å skille seg ut, sa hun.

– Som den unge vekteren vi møtte på Værnes flypass. Hun var midlertidig ansatt. Fortalte oss hvordan hun hadde møtt et hånflir hos mannen bak brillene i banken da hun spurte om lån til leilighet. Ingen jobb, ingen leilighet, sa han. Jammen, protesterte hun. Jeg har jo jobb? På andre året.

Det er forskjell på jobb og jobb, svarte han tørt.

La oss slå det fast en gang for alle. Midlertidige ansettelser er en uting, sa hun og høstet applaus.

Hun vektla også at de «dag og natt må stå på i kampen mot useriøsitet, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet».

Hyllet eget parti

Kristiansen sitter også i Aps sentralstyre og sjeldent har en LO-leder gått så langt i hyllest av eget parti.

– Aps program er knakende bra, sa hun – på alle tre feltene hun mener er viktig:

Jobbskaping, kvalifisering for et liv i arbeid og kampen mot useriøsitet i arbeidslivet.

– Folkens, jeg ikke kan nesten vente til 12. september når landet har fått ett nytt flertall. Så vil jeg gratulere Arbeiderpartiet med en ting. Ikke bare er dere partiet for vanlige arbeidsfolk. Dere er også utvilsomt partiet landets bedriftseiere burde stemme på. Det er dere som står for den politikken landet trenger for å drive en aktiv næringspolitikk. Dere vil utøve aktivt statlig eierskap. Dere vil skape verdier og sikre verdier.

