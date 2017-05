Jonas Gahr Støres oppgjør med «tåkefyrsten»

YOUNGSTORGET (VG) Kortere setninger. Flere punktum, Mer humor, og hardere angrep på Høyre og Frp. Slik har Ap-leder Jonas Gahr Støre, sammen med sine taleskrivere, fornyet sin politiske talerstil.

Målet har enkelt sagt vært å ta livet av «tåkefyrsten».

– Jeg er i utvikling som alle andre. Det å stå på store talerstoler krever både trygghet og trening, sier Støre selv til VG.

Da Ap-lederen snakket til LO-kongressen onsdag ettermiddag, var det tydelig at han har til hensikt å fremtre på en annen måte, og befri seg fra tåkefyrste-stempelet.

Først tullet han med trusselen om fra Fremskrittspartiets Ungdom at de ville politianmelde Støre for korrupsjon, bad bakgrunn i det faglig-politiske samarbeidet og LOs million-gave til Ap's valgkamp:

– Men like sikkert som kritikken mot oss, er det at vi står sammen. Og blir vi dømt for korrupsjon, Hans Christian, skal vi stå sammen da også. Havner i fengsel, går vi for delt celle, sa Ap-lederen henvendt til LOs påtroppende leder Hans Christian Gabrielsen.

Ny talerskriver



Hele Støres rådgiverkorps deltar i utformingen av hans viktigste taler.

Men flere av Støres medarbeidere peker på Thomas Boe Hornburg, som i fjor ble ansatt som rådgiver fra Ap-lederen, som en sentral person i fornyelsen av Støres talespråk. Han var tidligere journalist og politisk kommentator i Aftenposten.

Å bruke kortere setninger er også noe Støre nå tar opp som en del av arven fra forgjengeren Jens Stoltenberg, som fikk anerkjennelse for at han fornyet sin taleform etter 22.juli 2011.

Intern kritikk



Den nye og klarere formen i de forberedte talene, besvarer også intern kritikk som Støre har fått, også fra personer høyt oppe i LO-ledelsen.

De har over lang tid vært misfornøyd med at LOs medlemmer knapt har forstått Støres budskap, og har stemplet Ap-lederens språkbruk som akademisk og kronglete i møte med grasrota i arbeiderbevegelsen.

Ros fra LO-Yngve



Men nå får han helt andre tilbakemeldinger:

– Det er den beste talen jeg har hørt av Jonas: En viktig årsak er at han levde med innholdet i talen sin, sier en av landets mest levende talere; tidligere LO-leder Yngve Hågensen (78), til VG.

Han satt i salen og hørte talen onsdag ettermiddag.

– Når han levde med det han sa, så gjorde det at han hadde tillit til seg selv, da han fremførte den, sier Hågensen.

Også Frode Alfheim, nyvalgt leder i LO-forbundet IndustriEnergi, la merke til forskjellen:

– Han har alltid vært god til å tenke og tale høyt og overordnet. Nå som han har fått klare vedtak på Ap-landsmøtet, så blir han både konkret og visjonær, sier Alfheim.

Befrielse etter landsmøtet



Støre bekrefter selv dette inntrykket.

– Arbeiderpartiets landsmøte var en befrielse for meg. Da avklarte vi standpunkter i saker som gjør at jeg kan klippe til, både i språk og vendinger, Det at vi går mot valgkamp, har også en befriende virkning på meg, sier han.

Dro til «Frankrige»



I talen til LO beskrev han selv forskjellen på seg selv og LOs avtroppende leder Gerd Kristiansen:

– Vi to er ganske ulike, sa han.

– Jeg dro som ung mann til Frankrige (ja, han sier faktisk Frankrige) for å studere. Du dro som ung kvinne til sjøs på loddefiske i en skøyte full av mannfolk, sa Støre.

Han hadde mer ulikhet på lager:

– Jeg blir «kraftig provosert» over høyrepolitikk som øker forskjellene mellom oss. Du blir «steike forbanna», sa Støre til Gerd Kristiansen.

Ønsket seg dit



– Er det taleskriverne som har overbevist deg om at du må skifte uttrykk, Støre?

– Nei, de som jobber med meg på tale vet at jeg er tett inne i det selv. Det er et sted jeg ønsker meg til. Jeg har skrevet taler for andre, og for meg selv. Jeg føler at denne formen i disse forsamlingene fungerer bra, sier han.

Sist på dugnad



Høydepunktet for LO-medlemmene i salen var likevel da Støre sammenlignet sine politiske motstandere Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) med de to som alltid kommer sist på dugnaden i nabolaget:

– De to som alltid kommer etter at alle de andre har stått på i timevis for å gjøre fellesarealene fine. Da dukker Erna og Siv opp på dugnaden, ser seg om og sier: Jøss, så fint det er blitt her da. Så slår de kanskje i en spiker eller setter seg på den nymalte benken, noe de ikke burde, og så drikker og spiser de og koser seg sammen med de andre som har stått på i timevis. Men så griner de igjen på nesa når regningen for maten og malingen skal betales. For var ikke den egenandelen litt høy da?

– Erna og Siv vil heller ta ut litt ekstra fra felleskassen, eller heve fellesutgiftene, sa Støre til rå latter fra LO-kongressen.