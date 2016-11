Her er den nye LO-lederen

Han trener ikke, men er trommeslager i et band som bare spiller Frank Zappa-låter. Hans-Christian Gabrielsen (49) bekrefter i dag at han er kandidat til å ta over som LO-leder etter Gerd Kristiansen.

LO-leder Gerd Kristiansen (61) går av for aldersgrensen på LO-kongressen 8.–12. mai.

– Jeg bekrefter at jeg er kandidat til å overta som LO-leder hvis LO-kongressen vil ha meg, sier Gabrielsen til VG.

Dermed blir han etter alle solemerker den nye LO-lederen i mai. Det høres litt rart ut at man kan fastslå slikt flere måneder før LO-kongressen.

Eneste kandidat

Men for å bli LO-leder må man være i posisjon allerede på LO-kongressen fire år før. Det var det ingen andre som var og siden han ble valgt som 2. nestleder for fire år siden, er det han som har styrket sin posisjon og andre som har svekket sin:

Hans-Christian Gabrielsen Ble valgt til 2. nestleder i LO på kongressen i 2013. Han kom fra vervet som forbundssekretær i Fellesforbundet. Hans-Christian Gabrielsen ble



Er født 27. juli 1967, er gift og har ett barn.

Han engasjerte seg i klubben på Tofte og i 1996 ble han ansatt i Fellesforbundet, hvor han gikk gradene, hvor han blant annet var forbundssekretær og 2. nestleder.

Han har selvfølgelig partiboken i orden: Han satt i Røyken kommunestyre fra 1995 til 2003 og har vært leder av Røyken Arbeiderparti.

1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken (63), kunne vært aktuell, men går av for aldersgrensen i mai.

Den eneste aktuelle motkandidaten har vært Handel og Kontorleder Trine Lise Sundnes (46), men hun har varslet i VG at hun ikke er kandidat.

Gabrielsen kommer fra Fellesforbundet og der blir hans uttalelser tatt vel imot.

– Vi vil få en LO-leder som har gått gradene fra gølvet på Tofte cellulose og helt til topps i LO. Han er ønsket og hele LO vil samle seg om Gabrielsen, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum, som leder LOs nest største forbund.

– Han har alle kvaliteter som skal til. Han er tydelig og trygg og vil kunne samle offentlig og privat sektor i LO på en utmerket måte, sier Eggum.

I LOs desidert største forbund, får han også varm omtale.

– Gabrielsen har gjort en meget god jobb siden han ble valgt inn i LOs ledelse i 2013 og er en god kandidat, sier Fagforbundsleder Mette Nord.

VIL SATSE PÅ DE UNGE: Hans Christian Gabrielsen sier å skaffe utdanning og jobb til landets unge er den viktigste jobben i årene som kommer. F.v. Leder i NTL Ung, Sahar Azari, nestleder i Norsk Sjømannsforbund Ung, Gustaf Af Geijerstam og nestleder Mats Monsen i Fagforbundet Ung. Foto: Terje Bringedal , VG

I det tredje største forbundet er de klare:

– Vi har lenge ment at Gabrielsen er best egnet. Ingenting tilsier noe annet. Han leverer på våre saker og vi er godt fornøyd med ham, sier Handel og Kontorleder Trine Lise Sundnes.

I det fjerde største forbundet får han også full støtte:

– Han har solid bakgrunn, har vokst som leder etter fire år i LOs ledelse: Vi kommer til å få en utmerket LO-leder, sier forbundsleder Leif Sande i IndustriEnergi.

– Unge i jobb viktigst



Gabrielsen er klar på hva han mener LO bør prioritere de neste fire årene.

– I en tid med rekordhøy ledighet er bekjempelse av den viktigst. Tiltak må til og nye jobber skapes. Og det viktigste av alt er en omfattende og langvarig satsing for å få ungdommen utdannet slik at de har kompetanse til å gå inn i gode kvalitetsjobber.

– Roboter vil stikke av med jobber som ikke kreves må mye kompetanse?

– Ja, i dag er det 500 000 i norsk arbeidsliv som bare har grunnskole. Det går ikke i fremtiden: Derfor er det viktigste vi kan gjøre å bruke store ressurser på at de unge får nødvendig kompetanse og hjelp til å takle det digitale skiftet.

OVER OG UT: LO-leder Gerd Kristiansen (61) går av for aldersgrensen på LO-kongressen i starten av mai. Her er hun med statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Er det noe vits å satse på yrkesfag som murere og snekkere: Det er allerede i stor grad overtatt av rimeligere utenlandsk arbeidskraft?

– Nei, det der en fallitterklæring jeg aldri vil godta. Problemet er ikke utenlandsk arbeidskraft, men at det finnes så mange selskaper som jeg kaller «Svindel og sveis»: De useriøse selskapene er i ferd med å overta flere bransjer. Dette må vi få ryddet opp i før hele yrkesgrupper forsvinner, slik at våre unge også i fremtiden vil satse på å bli snekkere, elektrikere og murere. Da må blant annet Arbeidstilsynet styrkes kraftig, slik at de useriøse fjernes.

– For det er slik at mange unge fortsatt vil ha disse fine yrkene. Men det er katastrofalt at det midt i november var 9500 som ikke har fått lærlingplass. Det er hver tredje som har søkt: De vil, men får ikke lov. Det er en skam og det er regjeringens ansvar.

Han har det siste minuttene argumentert seg gjennom de tre viktigste sakene ha vil prioritere:

Kamp mot ledighet, jobbfremtid for de unge, satsing på kompetanse og kamp mot useriøse.

– Vil LO-kongressen si ja til konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen?

– Prinsippet med å konsekvensutrede har LO alltid lagt til grunn. Men miljøhensynene er viktig og jeg er sikker på at vi også denne gangen vil finne kompromisser i en uttalelse som vi kan samle oss om. Samtidig er det ikke slik at konsekvensutredning automatisk betyr utvinning og aktivitet.

Litt handyman

Oversikt over delegater på LO-kongressen i mai 2017: Fagforbundet 89

Fellesforbundet 42

Handel og Kontor i Norge 23

Industri Energi 16

Norsk Tjenestemannslag 14

El og IT Forbundet 12

Norsk Arbeidsmandsforbund 10

Fellesorganisasjonen 9

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidsforbund 8

Norsk Transportarbeiderforbund 7

Forbundet for Ledelse og Teknikk 6

Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 4

Musikernes Fellesorganisasjon 3

Norsk Jernbaneforbund 3

Norsk Sjømannsforbund 3

I tillegg er det ni forbund med en eller to delegater.

Samlet 260 delegater. I tillegg kommer 40 delegater fra fylkene. Kilde: LOs informasjonsavdeling

Gabrielsen (1,95 cm på strømpelesten) bor på Slemmestad i Røyken kommune hvor han er oppvokst. Han dro ikke langt hjemmefra for å få jobb.

Han tok fagbrev og ble prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995.

– Jeg styrte tørkemaskinene som tørket cellulosen og kjørte kokeriet, hvor flis ble tilsatt lut og kokt under høyt trykk. Ut kom fiber som ble til papir, sier han:

Ingen tvil om at LO får en sjef som har vært en av gutta på gulvet. Kona jobber i et oljeleverandør-selskap i Bærum og datteren på 19 er for tiden på folkehøyskole.

På spørsmål om eneboligen er selvbygd, svarer han:

– Nei, bygd av min bestefar i 1950, men jeg er såpass handyman at jeg har satt opp garasjen.

Zappa-fan



Han skal være en griller av rang, men hverdagsmaten er det kona som tar seg av.

– Jobbsituasjonen gjør at det ofte blir slik, men jeg tar hovedansvar i helger og høytider.

– Favorittmiddag?

– Jeg er veldig glad i fersk suppe med langtidskokt kjøtt, fårikål, ertesuppe med knoker – og langtidsgrillet kjøtt.

Og så har han en hobby det svinger av.

– Jeg spiller trommer i et band som heter Zappa Time. Det er en veldig god måte å koble av på og å tømme hue.

– Hva spiller dere?

– Bare Zappa-låter. Vi er åtte stykker som har det gøy sammen. Jobben gjør stabil øving vanskelig. Det blir intensivt i ukene før vi har konsert, som vi har rundt tre ganger i året.

Gerd Kristiansen ble berømt fra dag en da hun ble LO-leder for knappe fire år siden: Hun lot seg intervjue av VG og innrømmet at hun aldri har jogget og foretrakk sofaen og røyk, fremfor trening, som hun mente var hysteri (Hun har sluttet å røyke).

– Trener du?

– Nei, men jeg liker å gå turer i skogen.

– Når gjorde du det sist?

– For en uke siden.