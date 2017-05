LO anmelder DDE-Brøndbo

Bare dager etter at DDE-vokalist Bjarne Brøndbo varslet overgang til Høyre, og gikk til frontalangrep på fagbevegelsen, blir han anmeldt av LO.

Det er LOs juridiske kontor, på vegne av Fellesforbundet som har tatt ut stevning mot Namdal Bilopphuggeri, der Brøndbo er daglig leder, melder Namdalsavisa.

Vi saksøker Namdal bilopphuggeri for at de har gitt en medarbeider en ugyldig oppsigelse. I tillegg er daglig leder anklaget for å ha behandlet medarbeideren på en måte vi karakteriserer som trakassering, sier LO-advokat Jan Arild Vikan til avisen.

Krever oppreisning



LO krever at den ansatte får jobben tilbake. I tillegg er det fremmet krav om 200.000 kroner i oppreisning.

Den ansatte skal ha blitt oppsagt i begynnelsen av mars. Knut Skåle i Fellesforbundet opplyser at det tidligere er gjort et forsøk på å inngå et forlik mellom partene, uten å lykkes.

Bjarne Brøndbo ønsker ikke å kommentere saken overfor Namdalsavisa.

Til Høyre



DDE-vokalisten, som tidligere har vært medlem i Ap, bekreftet i forrige uke at han har meldt overgang til Høyre.

«Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker», skrev Brøndbo i en epost til VG fredag.

Nå håper han at Høyre vil ta opp kampen med fagbevegelsen og utfordre dem på velferdsordningene.

«Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre. Det er ikke slik at arbeidsgivere i 2017 er ansvarsløs overfor sine ansatte».