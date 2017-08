Listhaug om Faten-hets: Hun er først og fremst en jente

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det er uakseptabelt å trakassere jenter som bruker hijab, men fastholder at plagget er «kvinneundertrykkende».

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen har etterlyst Frp-statsrådens stemme i debatten rundt det usendte NRK-programmet «Faten tar valget».

– Skulle Listhaug gå ut mot haterne og forsvare NRK og Faten Mahdi al-Hussaini i denne saken, vil hun ha markert en kjærkommen grense i integreringsdebatten, skriver Eilertsen i en kommentar i avisen tirsdag.

Tirsdag valgte Listhaug å svare på utfordringen fra Eilertsen i en post på Facebook.

– Det er ikke akseptabelt at unge jenter får hatmeldinger og blir trakassert for å ha på hijab. Uansett hva hun har på hodet, eller hvilke uttalelser hun har kommet med før, er Faten først og fremst en jente, skriver Listhaug.

PROGRAMLEDER: NRK fikk mange klager for at Faten Mehdi Al-Hussaini får ha hijab som programleder. Foto: Janne Møller-hansen , VG

I innlegget er hun imidlertid nøye med å understreke at hun er imot barnehijab, nikab og burka. Plaggene som hun beskriver som kvinneundertrykkene, mener Listhaug bør forbys.

– Jeg forstår at folk reagerer på at et nyhetsanker hos NRK blir nektet å bruke kors, mens man lar en programleder bruke hijab, tilføyer hun.

Fikk du med deg? Ombudet støtter NRK i hijab-saken

Mange klager

Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på det usendte programmet, der programlederen altså bruker hijab, slik hun også gjør til daglig.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har beskrevet tonen i flere av henvendelsene som hatefull og fordomsfull. Han mener saken ikke kan sammenlignes med den fra 2013, da programleder Liv Kristin Sælmann ikke fikk bære et korssmykke rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

– Dette er noe helt annet, her skal vi fortelle historien om en ung, norsk, muslimsk jente som skal gjøre seg opp en mening for å delta i stortingsvalget, sier Eriksen.

– Uredd stemme

Listhaug er ikke eneste statsråd til å engasjere seg i saken. Også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) postet et innlegg på Facebook tirsdag.

– Hun er en ung, tydelig, uredd stemme vi bør heie fram, ikke true til taushet. Jeg ser fram til programmet, skriver hun.

– Jeg er lite begeistret – for å si det forsiktig – for barnehijab og heldekkende hodeplagg. Men skaut er ikke så fremmed i norsk kultur og den kristne kulturkrets, framholder Hauglie i debattråden under innlegget.