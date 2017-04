Islamsk Råd Norge hardt ut mot kulturministeren etter dialogmøte:  – Hun vil ikke ha dialog med oss

IRN og Mehtab Afsar går hardt ut mot kulturministeren etter møtet de hadde sammen. Organisasjonen hevder Helleland ikke ville høre på dem.

– Hun virket uinteressert i hva vi skulle fremlegge. Det virket som at hun var mer opptatt av å oppfylle formaliteter ved å ha møte med oss. Det var et dårlig møte, sier Afsar til VG.

Onsdag er generalsekretæren atskillig hardere i kritikken av møtet med kulturminister Linda Hofstad Helleland enn han var dagen i forveien.

– Krever dialog gjennom monolog



Etter mye bråk rundt Islamsk Råd Norges ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, gikk kulturministeren tidlig ut og inviterte organisasjonen til et møte for å snakke om «rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge».

IRN troppet tirsdag formiddag opp hos Kulturdepartementet, og var ifølge Afsar godt forberedt.

Blant annet hadde de laget en presentasjon av rådets arbeid, som kulturministeren, slik Afsar opplever det, ikke brydde seg om.

– Presentasjonen handlet om det hun har etterlyst, nemlig hvordan vi kan være en dialogpartner i det norske samfunnet. Den var hun ikke interessert i å se på. Hun krever dialog gjennom monolog, sier Afsar.

Hevder IRN fikk fortelle

Til VG forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at IRN fikk fortelle om sitt arbeid som dialogpartner.

I en e-post skriver hun følgende som svar på at IRN hevder at de ikke fikk anledning:

– Det er ikke riktig. IRN var invitert til å redegjøre for sin rolle og sitt arbeid. De på sin side forsøkte å diskutere ansettelse. Det var ikke tema for møtet. Jeg spurte gjentatte ganger om de kunne fortelle om sine tanker og veien videre for å styrke arbeidet med dialog og brobygging. IRNs svar var at de skulle fortsette som før, og at de hadde ikke reflektert over mulige endringer for å ivareta rollen som brobygger og dialogpartner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) hevder at Islamsk Råd Norge fikk tid og mulighet til å fortelle om sin rolle som brobygger og dialogpartner, men sier at organisasjonen ville diskutere ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic. Foto: Mattis Sandblad , VG

Varte i 20 minutter

Afsar reagerer også på den korte tiden kulturministeren hadde satt av til møtet.

– Å bare sette av 20 minutter til et slikt møte, er ganske spesielt. Hvordan skal vi da klare å redegjøre for vårt arbeid? Jeg er ganske sikker på at hun ikke nå har nok informasjon om hvordan vi jobber på dette feltet.

For å gi kulturministeren et helhetlig bilde av organisasjonens dialogarbeid håper han på flere møter. Men Helleland hevder IRN fikk nok tid.

– Vi hadde lagt opp til et effektivt møte, og med en absolutt tidsramme fordi jeg som ansvarlig statsråd hadde sak til behandling i Stortinget. Når Stortinget kaller, da kommer man, svarer Helleland.

Tirsdag sa hun til VG at hun ikke kom til å ha flere møter med IRN, men heller ville prioritere andre muslimske miljøer.

– Hva tenker du om at Helleland sier at hun ikke vil ha flere møter med dere?

– Ja, det sier jo litt om hvilken dialog hun vil ha. Hun oppfordrer oss til dialog, men vil ikke ha det med oss. Det er merkelig. Hvis hun ikke er interessert i å møte oss, så får hun ta det på sin kappe og ikke anklage oss for å være lite dialogiske, sier Afsar.

– Forholdt seg ikke til tema

IRN sier til VG at de opplevde at kulturministeren dikterte og bestemte hvem fra IRN som skulle si hva.

Til det svarer Helleland at representantene fra IRN ønsket å snakke om den konkrete ansettelsessaken, men at det ikke var tema for møtet.

– I et dialogmøte der departementet hadde varslet at IRNs grunnleggende oppgaver og vilkårene for statstilskuddet var temaet, er det naturlig/åpenbart at jeg forholder meg til de ansvarlige, nemlig styret og dets leder, skriver Helleland i e-posten onsdag ettermiddag.