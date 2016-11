– En prestisjesak av dimensjoner

OSLO TINGRETT (VG) Forsvarsadvokat John Christian Elden mener politiet har etterforsket Lime-saken med tunnelsyn, hvor de hadde bestemt seg for fasit på forhånd.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

LIME-SAKEN Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden.



Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandel-sak.

13 personer er tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken startet 20. januar og pågår fortsatt.

Etterforskningen av hovedmennene bak dagligvarekjeden Lime er en av Norges mest omfattende straffesaker, på høyde med terrorangrepet 22/7 og Nokas-ranet.

Rettssaken har pågått i sal 828 i Oslo tingrett i nærmere ett år. 13 personer er tiltalt for for å ha hatt ulike roller i den nedlagte dagligvarekjeden som politiet mener har vært full av svarte penger og organisert kriminalitet.

Alle er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, for å ha utført de ulike forbrytelsene «som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe».

I tillegg er flere tiltalt for menneskehandel og økonomisk kriminalitet. Ingen erkjenner straffskyld for de mest alvorlige tiltalepostene.

Mandag la aktor Geir Evanger ned påstand om at hovedmannen, Sajjad Hussain (39), dømmes til 13 års fengsel, samtidig som det ble inndratt verdier for 40 millioner kroner.

– Graden av utnyttelse er så stor at den utvilsomt fyller lovens krav til hva som er «grov menneskehandel», sa statsadvokaten Evanger da han prosederte, ifølge NTB.

«Ikke rom for å mislykkes»

Da Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, holdt sin prosedyre onsdag, gikk han til angrep på politiets etterforskning. Han mener det har gått prestisje i saken og at politiet følte seg forpliktet til å levere en omfattende tiltale.

Han viste blant annet til et intervju med politiets prosjektleder Idar Smedsrud i bladet «Norsk Politi», som utgis av Politidirektoratet. Saken sto på trykk i april 2015 – åtte måneder etter politiets aksjon – mens etterforskningen fortsatt pågikk.

I intervjuet ble prosjektlederen spurt om de 50 medarbeiderne hadde blitt et team.

– Jeg føler at vi begynner å bli det. Det er skapt en forståelse for at vi må lykkes. At der er store forventninger til oss, er det ingen tvil om. Under aksjonsuken hadde vi møte med justisministeren, som uttrykte at det ikke var rom for å mislykkes i denne saken. I avisen fikk jeg med meg at riksadvokaten skal ha sagt på det store etatsjefsmøte: «Lykkes vi ikke med dette, så lykkes vi ikke som kulturnasjon.», sa Smedsrud til Norsk Politi.

Les også: Betalte 500.000 til pakistansk advokat – fikk ingen rapport

Ingen var da tiltalt i den omfattende straffesaken. Tiltalene forelå først syv måneder senere – i begynnelsen av november i fjor.

– Det har vært en prestisjesak av dimensjoner, og når det er det, så plikter retten å være ekstra nøye og ekstra grundig – for ikke å bli en del av en dampveivals som ruller fremover, sa Elden i sin sluttprosedyre, og gjentok sin formaning for retten om å være ekstra grundige.

– Spesielt siden fasiten ble lagt frem først. Det er viktig ikke å ta bort det som ikke passer, slik politiet gjorde med sitt kart i begynnelsen av etterforskningen, sa forsvarer John Christian Elden.

AKTOR: Statsadvokatene Peter Andre Johansen (t.v.) og Geir Evanger har prosedert Lime-saken for påtalemyndigheten. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Påtalemyndigheten opplyste i sin sluttprosedyre at etterforskningen av Lime-saken kostet 70 millioner kroner.

– Man bør da være trygg på at hver stein er snudd, eller burde ha vært snudd. Det er ikke rom for å spekulere i denne saken, eller å si at noen punkter ikke er helt klare, sa Elden videre.

Les også: Forsvarer i Lime-saken fikk 20.000 i bot

– Lokket med oppholdstillatelse

Påtalemyndigheten mener de 14 fornærmede i saken jobbet opptil 14 timer i døgnet, ofte syv dager i uken. Lønnen var svært beskjeden. Ti av de fornærmede kom til Norge utelukkende for å jobbe i Lime-butikker. De ble lokket med oppholdstillatelse, store lønnsutbetalinger og norsk statsborgerskap når det var gått tre år, mener påtalemyndigheten.

I tillegg til 13 års fengsel for Sajjad Hussain, har aktor Geir Evanger bedt om at Hussains bror, Sajid (40), må dømmes til fem års fengsel for medvirkning, mens en tredje sentral skikkelse i saken, en 49 år gammel mann, må dømmes til ti års fengsel.

Evanger ba dessuten om at en advokat som ifølge tiltalen bidro til å forlede norske myndigheter i forbindelse med import av billig arbeidskraft fra Pakistan, må dømmes til åtte års fengsel, ifølge NTB.