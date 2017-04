Lillestrøm spiller med sørgebånd etter at jente (12) døde i skiulykke

Lillestrøm spiller med sørgebånd i mandagens eliteseriekamp mot Aalesund for å hedre en 12 år gammel jente som døde i en skiulykke i påsken.

Den unge jenta, som spilte for LSKs jenter 2005-lag, døde etter en alpin-ulykke på Sjusjøen. Politiet har tidligere opplyst at jenta kjørte jenta inn i et tre mens hun stod på slalåm ved skisenteret.

– Når en slik ulykke rammer en spiller i Lillestrøm Sportsklubb går våre tanker først og fremst til hennes nærmeste, sier styreleder Morten Kokkim på LSK sine nettsider.

Han sier videre at jenta var en av dem og at ulykken derfor berører hele klubben.

Kokkim ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Åpner skolen mandag

12-åringen gikk i 6. klasse ved Asak skole på Leirsund i Skedsmo kommune.

Rektor Helge Gundersen forteller at de på onsdag åpnet skolen for elevene som gikk i klasse med jenta og elevenes foreldre.

– Vi skal ha en uformell åpen dag i morgen mellom 17 og 19 for alle elvene ved skolen og foreldrene. Da kommer også representanter fra kriseteamet i kommunen som skal være sammen med oss, sier han til VG.

På tirsdag, når skolen åpner etter påskeferien, vil det bli holdt en formell markering.