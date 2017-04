Sykehjem snur - tillater likevel hijab

Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.

Styremedlem Thomas Middelthon ved sykehjemmet viser til at både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har slått fast at det er lovstridig å nekte ansatte å bruke hijab.

– Dermed er slaget tapt. Vi har ikke tenkt å lage mer bråk rundt dette, vi ønsker trivsel og ro på Blidensol, sier Middelthon til NRK.

Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016. Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.

Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.

– Nå åpner vi for ny dialog med sykehjemmet, sier han.