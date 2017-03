Søskenpar startet likestillingkampanje – plukket opp av FN

Legen Marie Sunde (29) og studenten Fredrik Sunde (22) er invitert av FN til New York for å inspirere andre med sin kampanje.

Et ungt søskenpar fra Oslo startet likestillingkampanjen #HunSpanderer høsten 2015. Kampanjen ble svært godt mottatt og en rekke kjendiser stilte opp.

Marie og Fredrik Sunde ble kontaktet av UN Woman før jul.

– Ravi Krakara i UN Woman kontaktet oss fordi de har fulgt med på kampanjen og fordi vi tidligere har vært involvert, forteller prosjektleder Marie.

Hun var tilstede under FNs lansering av #heforshe i New York 2014 og fikk inspirasjonen til å starte #HunSpanderer.

KLARE FOR Å VISE KONSEPTET: Marie Sunde (29 og Fredrik Sunde (22) startet konseptet for to år siden etter inspirasjon fra kampanjen #heforshe. Her er de på flyplassen før avreise til FNs hovedkontor i New York. Foto: Privat

Internasjonal kampanje



Nå ønsker UN Woman at søskenparet skal inspirere representanter fra andre land. På FNs Kvinnekommisjonens Ungdomsforum skal de møte 700 unge mennesker fra hele verden.

– De ønsker at vi skal snakke om konseptet og kampanjen vår. Vi har laget et verktøy som skal gjøre det enkelt for andre å lansere kampanjen i sitt land, sier Fredrik Sunde.

Storesøster Marie Sunde er 29 år og jobber som kirurg på Ahus mens lillebror Fredrik Sunde er 22 år og studerer i Oslo.

I 2015 nådde kampanjen en million mennesker på sosiale medier. #HunSpanderer går ut på at kvinnen spanderer middagen og at man sammen tar praten om likestilling.

«19 til 26 august tar jentene regningen – og gutta blir med og tar praten om de forskjellene som fortsatt finnes, men som ikke er så enkle å se.»

– FN er veldig imponert over både gjennomføringen av kampanjen og resultatene vi har oppnådd. Vi har nå gjort kampanjen internasjonal under navnet #ItsHerTreat og den har allerede blitt lansert i Sverige, forteller søskenparet.

Flere kjendiser hev seg på kampanjen i 2015, blant dem er Sigrid Bonde Tusvik, Synnøve Skarbø, Bertine Zetlitz, Tobias Santelmann, Anita Krohn Traaseth, Lene Alexandra og Henrik Thodesen.

STILTE OPP: Søskenparet spurte en rekke kjendiser om de ville bli med på kampanjen. Det ville de. Foto: Privat

Målet er reell likestilling

Den neste kampanjen kommer 22. august i år og skal ha et fokus på ubevisst diskriminering i arbeidslivet. Om hvordan kvinner opplever å bli avbrutt, oversett og underkjent i arbeidslivet og hvordan menn ofte vurderes som dårligere omsorgspersoner, som hindrer deres rolle som foreldre.

– Målet er å adressere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper som hemmer både menn og kvinner. Alle de små tingene som hver for seg ikke virker så alvorlig, men som får stor betydning for både individet og samfunnet, sier Marie.

Søskenparet er svært opptatt av å blåse et ungt og nytt liv i kvinnesakskampen.

– Vi står på skuldrene til generasjoner av kvinner og menn, og vi ønsker å fortsette arbeidet. Feminisme har lenge vært et sårt tema for mange, og vi ønsker å ufarliggjøre det litt. Selv om det er et alvorlig tema, prøver vi å ha en positiv og humoristisk tilnærming.

Hva ønsker dere å oppnå?

– Vi ønsker å forene kvinner og menn mot diskriminering, til det beste for samfunnet. For å gjøre dette er det viktig å bruke humor og ta ting med et smil, helt uten å peke finger.

ENGASJERTE: Bak #HunSpanderer jobber ungdommer med forskjellige yrker, alt bra en arkitekt til en konsulent. Fra venstre Daniel Gornitzka, Marie Sunde, Isabelle Ringnes og Fredrik Sunde. Foto: Privat

Fredrik mener at likestilling er noe som gavner både kvinner og menn, og det bør bli sett på som et positivt ladet begrep.

– Det er ikke bare kvinner som lider under negative kjønnsstereotyper og det er ikke bare menn som opprettholder dem.

Gjennom bruk av sosiale medier ønsker de å nå en ung målgruppe som kan være med å skape oppmerksomhet rundt subtil kjønnsdiskriminering i samfunnet.

– Jeg vil selvfølgelig kalle meg feminist og det burde egentlig være unødvendig å si. De som ikke er det burde heller kalle seg sexister! sier Fredrik.