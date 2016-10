Nordiske land suverene på likestilling

Norge faller på likestillingsbarometeret til World Economic Forum, men ligger fortsatt helt i toppen.

Norge faller fra 2. plass til 3. plass og likestillings-vellykketheten faller fra 85 til 84 prosent. World Economic Forums likestillingsrapport Gender Gap Report 2016 omfatter 144 land.

Les også: Nest best i fjor

Norsk fremgang over tid



Dog trekkes det frem at likestillingsutviklingen i Norge har bedret seg med fem prosentpoeng siden undersøkelsen ble iverksatt i 2006. Den gang var andelen 80 prosent.

Undersøkelsen er delt i fire hovedbolker:

• Økonomisk deltagelse og muligheter, hvor Norge er 7. best i verden

• Utdanning, hvor 27 land er bedre enn oss.

• Når det gjelder helse er vi helt nede på 68 plass.

• Politisk deltagelse gir bedre score, hvor vi er 3. best i verden.

Samlet er det over 70 ulike indikatorer som måles.

Debatt: Skjer dere kvinner!

Likestilt i banken og på internett



Her er noen funn fra underslagsmaterialet:

• Kvinner og menn i Norge er likestilt når det gjelder bruk av internett. Der scorer både den norske kvinnen og mannen 97 av 100 poeng.

• Og når det gjelder å ha bankkonto, så oppnår både norske menn og kvinner 100 poeng.

• Og ifølge undersøkelsen jobber norske kvinner 440 minutter om dagen og mennene 454 minutter.

På verdensbasis er kjønnsforskjellene større. 68 land opplever en forbedring, 74 land har hatt en negativ likestillingsutvikling siden i fjor.

Når det gjelder økonomi har forskjellene forverret seg for kvinnene.

Norske kvinner om likestilling: – Mennene tok diskusjonene i badstua

Likestilling i år 2196



Rapporten konkluderer med at økonomisk likestilling vil inntreffe i 2196, hvis dagens nivå og utvikling forsetter.

Det innebærer altså at det vil ta 180 år til verdens kvinner er likestilte når det gjelder økonomi. Det er en klar forverring fra undersøkelsen i fjor, da det «bare» var 118 år til likestilling ville inntreffe.

Det vises blant annet til at det er en dramatisk forskjell og utvikling når det gjelder lønn og yrkesdeltagelse, spesielt sett i lys av at det er like mange kvinner som menn ved universitetene i 95 av landene som er med i undersøkelsen.

Les også: Det er i motbakke det går oppover

– Kan sette økonomisk vekst i fare



Målingen viser total nordisk dominans i toppen:

Island beholder sin topplassering, mens Finland går forbi Norge. Sverige innehar fjerdeplassen.

– Verden opplever akutt misbruk av talent ved å ikke handle raskere når det gjelder likestilling: Det kan sette den økonomiske veksten i fare og frata økonomier muligheten til å utvikle seg, er den dystre hovedkonklusjonen i rapporten til World Economic Forum.

– Når det gjelder helse og utdanning, er det god likestilling i de fleste land, men en del u-land som unntak. Økonomisk likestilling og lik politisk deltagelse er vi dessverre langt unna i verden, sier Till Alexander Leopold til VG.

Les også: Norge er ikke i mål

Norsk fall



Han er en av forfatterne av rapporten.

– Likestillingen i Norge faller litt etter år med forbedring. Hvorfor?

– Det skyldes i hovedsak to forhold. Betaling for likt arbeid, hvor dere faller fra 2. til 5. plass og estimatene for gjennomsnittslønnen. Der har vi justert grensene noe, slik at Norge kommer litt dårligere ut. Kvinnene i Norge tjener 471 000 og mennene 597 000 kroner.

– Hvorfor er vi ratet helt nede på 68 plass i verden når det gjelder helse?

– Det skyldes i hovedsak anslagene for hvor lenge et barn som vokser opp i dag kan forvente å ha god helse. I Norge er det 69 år for menn og 72 for kvinner. Mange andre land har bedre tall enn Norge. Men samlet sett er Norge verdensledende når det gjelder likestilling.

Her er topp ti-landene:

1. Island 0,874

2. Finland 0,845

3. Norge 0.842

4. Sverige 0.815

5. Rwanda 0.800

6. Ireland 0.797

7 Filippinene 0.786

8 Slovenia 0.786

9. New Zealand 0.781

10. Nicaragua 0.780

Tallene viser en indeks hvor 1,0 er et likestilt land.

Les hele rapporten her