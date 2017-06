NAV snur – nå skal foreldre som Oda slippe å krysse av som «far»

Åtte år etter at medmødre fikk fullverdige rettigheter som foreldre må de fremdeles søke om «fars» foreldrepenger. Nå lover NAV en endring.

VG skrev i mars om tvillingmamma og medmor Oda Gilleberg (32). Hun og andre medmødre har hatt samme rettigheter som far i et foreldreskap siden 2009, men har fremdeles ikke et eget alternativ å krysse av i mange offentlige skjemaer – inkludert NAVs.

Lover endring



Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener NAV har brukt altfor lang tid på å tilpasse skjemaene sine, og fikk i et møte beskjed om at det var komplisert og tidkrevende å endre skjemaene, og at perspektivet var fram mot 2019.

Nå har de imidlertid snudd og lover at de tilpassede skjemaene skal komme på plass raskt. I et ferskt brev til LDO skriver NAV at papirskjemaene deres vil tilpasses medmor innen sommerferien, og at den digitale søknaden skal være ferdig i løpet av høsten.

Dette tar noe mer tid, ettersom søknaden må endre språket i alle alternativene man får når man krysser av for medmor i skjemaet.

Tror ikke det var meningen



– Det er veldig gledelig å høre at NAV endelig tar affære og gjør skjemaene sine inkluderende. Vi kan takke LDO for at NAV fikk den påminnelsen. Usynliggjøringen av medmødre er et problem mange institusjoner sliter med, dog ofte uten å egentlig ville det, sier medmor Gilleberg til VG.

Hun håper flere vil bli oppmerksomme på sin egen praksis, og følge etter når en stor og viktig offentlig instans som NAV går foran.

Seksjonssjef Magne Fladby i NAV sier til VG at de har fått med seg at det har vært mange reaksjoner på at dagens foreldrepengeløsning ikke har vært tilrettelagt for medmødre.

– Vi beklager at noen grupper har opplevd den som diskriminerende. Derfor prioriterer vi nå å gjennomføre slike endringer før den nye foreldrepengeløsningen er på plass, sier han til VG.

Hvorfor har det tatt åtte år å få til endringen?

– NAV har satt inn ressursene på å utvikle en helt ny foreldrepengeløsning, som blant annet legger opp til å ivareta så mange familiekonstellasjoner som mulig. Vi beklager at dette har tatt tid. I dag sørger vi for at medmødre mottar vedtak om foreldrepenger med riktig benevnelser. Før sommeren vil papirskjemaene være tilrettelagt for medmødre, mens den elektroniske løsningen vil ha med dette fra høsten. Noen av endringene er mer kompliserte enn andre, og vi må derfor understreke at selv til høsten vil ikke løsningen være fullgod, sier han til VG.

FORNØYD MED NAV: Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm. Foto: Kimm Saatvedt / LDO

Får skryt av LDO



Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, er enig i at det kan få positive ringvirkninger at NAV nå tar medmødrene på alvor. Hun ble også positivt overrasket over brevet LDO fikk fra NAV.

– Dette er veldig bra. Vi trodde dette ville ta tid, men nå sier de at de vil løse det innenfor veldig akseptable tidsrammer, sier hun til VG.

Selv om det har tatt svært lang tid viser dette at LDOs arbeid fungerer, mener Bjurstrøm.

– Jeg fikk veldig inntrykk av at NAV tar disse tingene på alvor, men at det har gått litt i glemmeboken de siste åtte årene. Det kan jeg på et vis forstå at skjer i et så stort system, men da er det veldig viktig at vi sier fra at det er uakseptabelt.

