Kun 16 prosent av lederne i politistillinger er kvinner: – Jeg skal ikke tåle mer griseprat enn mine mannlige ledere

Politidirektoratet varsler et oppgjør med machokultur og seksuell trakassering i politiet. Nå skal de kreve at politimestrene leverer på likestilling.

– Dette blir de fulgt opp på, understreker HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) overfor VG.

Totalt i politiet er 29 prosent av lederne kvinner, men på politistillinger er det nede i fattige 16 prosent. Det er for lavt, understreker Politidirektoratet.

Derfor lanserer de nå en storsatsing for å få flere kvinner inn i lederstillinger – over hele landet. De stiller krav til at politimestrene leverer på likestilling og lager lokale handlingsplaner for å øke kvinneandelen.

Sammen med Politiets Fellesforbund vil Politidirektoratet nemlig ta et oppgjør med machokulturen.

– Jeg skal ikke bruke energi på å takle seksuell trakassering mens jeg jobber for å bli leder. Jeg skal ikke tåle mer griseprat enn mine mannlige ledere, for ofte går grisepraten på bekostning av kvinnen, sier Nasim Karim, som leder likestillingsutvalget i Politiets Fellesforbund.

Alvorlige utfordringer



Karim sier kvinneutfordringene i politiet er kjempealvorlige og har flere ganger slått alarm om den seksuelle trakasseringen kvinner opplever.

– Man blir redusert som menneske når noen gjør deg til et objekt. Jeg hadde en hendelse sist i forrige uke, og det er snakk om drøye hendelser. Alt fra at det blir kommentert på hvilket terningkast du får som kvinne, eller «det gjør noe med meg når du går i de klærne der», sier Karim til VG.

– Vi trenger en handlingsplan fordi vi må endre kulturen, holdningene våre og måten vi gjør ting på i politiet. Vi skal representere hele samfunnet, der er halvparten kvinner, og da vi ikke ledes kun av menn, understreker likestillingslederen.

I SKJØRT: HR-sjef Aslaksen påpeker at kvinner i politiet måtte gå med skjørt helt fram til 1973. Siden da har de kommet langt, men fortsatt er andelen kvinnelige ledere i politistillinger veldig lav. Bildet ble tatt i Nordre Gate i Trondheim i 1962. Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Stiller nye krav



SLITER MED LEDERNE: Det er for få kvinneligere ledere i politiet. Nå lanserer Politidirektoratet en storsatsing for å få orden på tallene.

Det er altså om ledere i politistillinger at politiet sliter mest, med bare 16 prosent kvinner. Derfor lanserer Politidirektoratet et nytt mål de vil kreve at følges opp: 30 prosent kvinner i politilederstillinger innen 2022.

– Det handler om å endre måten vi gjør ting på. At dette er noe Politidirektoratet mener, at dette skal vi levere på, at det ikke er et valgfag. Og at politimestrene faktisk vil bli stilt til ansvar, sier Karim.

– For å skape endringer, må lederne virkelig tro på handlingsplanen. For denne planen skal inn i en kultur som ikke har levert på det området her, understreker hun.

Politimestrene får nå forslag til tiltak fra POD og skal lage sin egen fremdriftsplan. Alle politimestrene vil bli personlig målt på kvinneandelen i sin lederlønnskontrakt.

– Det er viktig å komme med dette nå fordi vi er i endring og gjennom en politireform. Vi lager nye organisasjonskart ute i distriktene og skal flytte på veldig mange mennesker. Det er veldig mange ledere som skal finne nye roller og da er det en gyllen anledning til å også tenke likestilling og kjønnsbalanse – å benytte muligheten, sier Aslaksen i Politidirektoratet.

Les også: Metlid hardt ut mot kultur for lederansettelser i politiet

POLITISTILLINGER: Aslaksen i POD sier det er en trend i politiet at de rekrutterer ledere fra operative stillinger, mens kvinner gjerne velger forebyggende stillinger. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

– Utviklingen har gått langsomt



Dette skal fikse kvinneandelen Politidirektoratet (POD) sender nå ut 11 forslag til tiltak for å øke andelen kvinner i lederstillinger:

* Alle distrikter og særorganer skal sette mål for alle ledernivå.

* Organisasjonsutvikling kan utnyttes for å øke kvinneandelen.

* Vis nødvendig fleksibilitet.

* Bygg en «pool» av kvinnelige lederkandidater.

* Inkluder systematisk begge kjønn på alle utviklingstiltak.

* Rekrutter ledere kjønnsnøytralt.

* Sats på de ledermotiverte kvinnene.

* Avmystifiser ledelse.

* Profiler kvinner aktivt

* Gi kvinner ledererfaring.

* Praktiser mentoring.

Karim i Fellesforbundet sier ansvaret ligger på dem som leder, og at lederne i dag er menn.

– De som allerede vedtar, bestemmer og har makt og budsjettansvar, må forstå at det er de som må ha tro på handlingsplanen og forstå hvorfor den trengs. Og da må man erkjenne at politiet har et problem, at vi har for få kvinner, sier Karim til VG.

Politimestrene rundt omkring vil nå få i oppgave å kartlegge hvilken kompetanse de har blant sine kvinner, og deretter løfte dem frem.

– Da POD ble etablert i 2001, startet man også å jobbe med konkrete planer for likestilling. Men utviklingen har gått veldig langsomt, sier Aslaksen i POD.

Hun understreker at det er kvinner som ønsker å bli ledere, men at de mangler oppfølging, tilrettelegging, oppmuntring, kursing og muligheter.

– Det er ofte damene som tar mammapermen og kommer tilbake med mindre erfaring og dårlige lønn, og det er lettere for menn å gå forbi dem. Derfor er det også viktig å ha mannlige ledere som oppfordrer sine mannlige ansatte til å ta pappaperm. Det er viktig for å bygge balanserte karriereveier, påpeker Aslaksen.