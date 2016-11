Kjønnsforskningssenter innrømmer «kjempetabbe»: Bryter likestillingsloven

Det er en ulovlig høy andel kvinner i styret til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Senterlederen legger seg paddeflat.

– Du ringer for å høre om vi har dummet oss ut?

– Ja, egentlig.

– Ja, det kan du jo trygt si at vi har gjort. Her er det bare å legge seg helt flat, sier senterleder Anne-Jorunn Berg ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo til VG.

VG har fått innsyn i et brev om Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra Barne- og likestillingsdepartementet. I brevet fremgår det at senteret har en ulovlig høy kvinneandel i sitt styre.

Av styrets elleve representanter finnes det bare tre menn. Alle vararepresentantene i styret er kvinner. Dermed bryter senteret likestillingsloven, som slår fast begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i slike styrer.

Skal bringe kunnskap om likestilling

Bestemmelsen i likestillingsloven ble i sin tid vedtatt av Stortinget for å sikre en høyere kvinneandel i landets styrer. Her er problemet motsatt. Det er for få menn.

På sine egne hjemmesider skriver senteret at «en av kjønnsforskningens viktigste oppgaver er å frembringe kunnskap om likestilling».

– Det er viktig å si at vi som forskningssenter selvfølgelig skal følge regler og norsk lovverk på dette punktet. Vi forsker ikke spesielt på håndhevingen av likestillingsloven, men det er klart at det er kjempedumt av oss, sier Berg.

– For et senter som deres burde vel hatt kunnskap om dette da styresammensetningen ble utformet?

– Det er klart at et senter som vårt, og alle andre sentre som er omfattet av lovverket, burde kjenne til dette. Som det står i brevet så skal også vararepresentanter være med i tellingen.

– En kjempetabbe

– Er du personlig enig i bestemmelsen som sikrer minst 40 prosent andel av begge kjønn i styrer?

– Selvfølgelig. Vi følger norsk lov så godt vi kan. Her har vi vært litt uheldige, for å si det pent, sier senterlederen.

Samtidig understreker Berg at senteret ikke er et håndhevingsorgan for likestilling, men et senter som driver med forskning.

– Men jeg skjønner at det kan virke morsomt at dette skjer på Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, sier Berg.

Nå skal senteret rydde opp i saken så fort som mulig.

– Vi skal rette opp i dette så fort vi kan. Dette er en kjempetabbe, og en tabbe vi fryktelig gjerne skulle unngått, sier hun.