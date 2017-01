Elisabeth vant over Oslo universitetssykehus

Likestillingsombudet slo fast at Elisabeth (43) ble diskriminert da hun mistet jobben i fødselspermisjon. Arbeidsgiveren Oslo universitetssykehus anket saken, men har nå trukket seg.

Dermed blir vedtaket stående. Elisabeth Waal har nå engasjert advokat med tanke på en erstatningssak. Advokaten har sendt opplysningene om saken til barne- og likestillingsdepartementet, med ønske om at statsråd Solveig Horne orienteres.

Det var i fjor VG+ skrev om Elisabeth Waal som ble gravid med attpåklatten Mia som 40-åring. Da hun skulle tilbake til sin faste jobb som lederassistent ved Øyeavdelingen hos Oslo universitetssykehus (OUS) etter åtte måneder, var hun flyttet fra sitt kontor, og hadde fått helt andre arbeidsoppgaver. På hennes plass satt vikaren som hun selv hadde lært opp.

TUNG PROSESS: Elisabeth jobber nå på en annen avdeling ved Oslo universitetssykehus. Her fra Ullevål sykehus ved en annen anledning. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Følte seg uønsket



Den påfølgende høsten ble Elisabeth flyttet rundt der det var ledige kontorer. Arbeidsoppgavene var totalt endret.

– Følelsen av å være uønsket på jobb var helt forferdelig. Fra å være en ressurssterk og effektiv arbeidstager ble jeg plutselig en som satt hjemme og gråt, sier Elisabeth.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), ga henne medhold i at endringene hadde sammenheng med foreldrepermisjonen og at OUS handlet i strid med likestillingsloven.

Men arbeidsgiveren ga seg ikke så lett, og anket avgjørelsen. Etter ett års venting, så Elisabeth Waal frem til at anken skulle behandles åpent i Likestillings- og diskrimineringsnemnda 17. januar i år. Nå har altså sykehuset valgt å trekke anken.

– For kort frist



– Bakgrunnen for dette er utelukkende at man finner saksbehandlingen uforsvarlig, skriver sykehusets advokat Arne Moland i et tilsvar til nemnda.

LIKESTILLINGSOMBUD: Hanne Bjurstrøm har uttrykt bekymring for at over halvparten av kvinnelige arbeidstagere har opplevd å bli diskriminert i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Han viser til at OUS fikk for kort frist på seg til å komme med tilleggsopplysninger.

Elisabeth Waal oppfatter tilbaketrekningen som useriøs.

– Jeg mener at nemnda har opptrådt ryddig. Etter at sykehuset valgte å anke, har jeg sett frem til denne datoen da saken skulle behandles med åpenhet. Jeg er forundret og skuffet over at de frarøvet meg den muligheten, men er selvsagt glad for at vedtaket nå blir stående, sier hun.

55 prosent har opplevd diskriminering



Forskjellsbehandling på grunn av fødselspermisjon eller graviditet, er ulovlig, men Elisabeths historie er langt fra unik.

55 prosent av kvinnelige arbeidstagere har opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. Det viste en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i fjor.