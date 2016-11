Disse politidistriktene har færrest kvinnelige ledere

I Sør-Vest politidistrikt er kun ni prosent av lederne i politistillinger kvinner. I Finnmark er det elleve prosent.

– Det er ikke godt nok og dette er noe vi virkelig må jobbe med, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til VG.

Nasjonalt er kun 16 prosent av lederne i politistillinger kvinner, og Politidirektoratet varslet tirsdag et oppgjør med machokultur og seksuell trakassering i politiet. De skal nå kreve at politimestrene leverer på likestilling.

– Jeg synes det er bra vi har fått en handlingsplan og det er helt greit å stille krav om dette. Det sammenfaller med mine behov og ønsker. Jeg vil ha de beste lederne og har for lengst sett at noen av de beste lederne er kvinner, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

* Tallene er per 31.12.2015 og er oppgitt i PODs nye handlingsplan.

Krever handling



Nasim Karim i Politiets Fellesforbund understreker at kvinneutfordringene i politiet er veldig alvorlige.

– Jeg skal ikke bruke energi på å takle seksuell trakassering mens jeg jobber for å bli leder. Jeg skal ikke tåle mer griseprat enn mine mannlige ledere, for ofte går grisepraten på bekostning av kvinnen, sa likestillingslederen til VG tirsdag.



Politidirektoratet kommer nå med elleve forslag for å få opp kvinneandelen i distriktene. Hver politimester må lage sin egen, lokale handlingsplan – og levere.

– Jeg tror det er veldig mange som tenker at vi må ha kvinner inn fordi de er kvinner, ikke fordi kvinner har andre perspektiver og verdier enn menn. Det er verdiene som er grunnen til at vi vil ha inn kvinner, ikke fordi de har et annet kjønn, sier Hætta i Finnmark.

POLITISTILLINGER: Aslaksen i Politidirektoratet sier det er en trend i politiet at de rekrutterer ledere fra operative stillinger, mens kvinner gjerne velger forebyggende stillinger. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Jeg har vært veldig heldig, for mine ledere har sett meg og bidratt til å løfte meg. Dette er noe jeg virkelig håper vil bli omfavnet og at alle politidistriktene vil jobbe med, understreker hun.

– Vil bli flere etter hvert



I norsk politi er 58 prosent av lederne i administrative stillinger kvinner. For juriststillinger er det 35 prosent. Men det er altså på politistillinger at politiet sliter, med bare 16 prosent kvinner.

Derfor lanserer Politidirektoratet et nytt mål de vil kreve at følges opp: 30 prosent kvinner i politilederstillinger innen 2022. Alle politimestrene vil bli personlig målt på kvinneandelen i sin lederlønnskontrakt.

Sør-Vest ligger altså på elleve prosent. Det samme har Nordland politidistrikt.

VIL HA FLERE: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt er ikke i tvil om at det blir flere kvinnelige ledere etter hvert. Foto: Kent Skibstad , VG

– Ansiennitet og erfaring i jobben er vanligvis kompetansekrav og kriterium for å bli leder. Og da må du ha jobbet i noen år. Det var få jenter på Politihøgskolen for ikke så lenge siden, og det tar tid å få damene opp på et erfaringsgrunnlag som gjør at de er kvalifiserte og kommer på radaren, sier politimester Vik i Sør-Vest.

– Men med den kvinneandelen vi har, og den kvinneandelen vi har hatt på Politihøgskolen de siste årene, kan det ikke være tvil om at det vil bli flere kvinnelige ledere etter hvert, understreker Vik.

Midt i reform



HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet har påpekt at handlingsplanen kommer nå fordi politiet står midt oppi en politireform – at omorganiseringen gir en gyllen mulighet til å få inn flere kvinnelige ledere.

– Nå holder vi på med nærpolitireformen og jeg håper at den vil gi oss flere muligheter til å rekruttere kvinner til lederstillinger. Vi har 47,2 prosent kvinner blant våre ansatte og da er det naturlig at lederandelen speiler de ansatte, sier politimester Vik.

