Ayaan står på al-Qaidas dødsliste. Nå skal hun samarbeide med Sylvi Listhaug

Ayaan Hirsi Ali mener europeere har unngått islam-debatten i lang tid. Nå har Sylvi Listhaug fått henne og den danske innvandringsministeren med på en konferanse for likestilling og ytringsfrihet.

I et bakrom på Grand Hotel i Oslo sitter tre damer du aldri før har sett i samme rom. Den norske og danske innvandringsministeren har nemlig kommet sammen for å møte sitt forbilde, den internasjonalt kjente islamkritikeren og debattanten Ayaan Hirsi Ali, og diskutere et samarbeid.

– Vi kjemper alle tre for ytringsfriheten, men også kvinners rettigheter. Og man må være ærlig å si at det finner sted kvinneundertrykkelse i forbindelse med islam. Det er noen av de tingene vi har diskutert i dag, sier den danske innvandringsministeren Inger Støjberg til VG.

De tre skal nå ta initiativet til en stor konferanse i 2017 som skal diskutere likestilling og ytringsfrihet.

Støjberg argumenterer for at den innvandringen vi nå ser kan komme til å endre Europa, Skandinavia og Danmark for alltid hvis ikke den kampen tas.

– Vi har en lang tradisjon for at vi lever i land med full ytringsfrihet hvor man kan si hva man vil, men også tegne det man vil. Og sånn skal det være. Men det er ingen tvil om at frihetsrettighetene er satt under press, og det er også ytringsfriheten, sier den danske innvandringsministeren.

– Europeere unngikk islam-debatten



På grunn av de massive truslene hun er under, vil ikke Ayaan Hirsi Ali si hvor i Norge hun har vært og hvor lenge.

– Jeg har menn med våpen rundt meg, og det viser hvor alvorlig det er. Jeg har ikke vært uten sikkerhet siden oktober 2002. Det er lenge, og sier litt om ytringsfriheten og trusselen fra radikal islam, sier Ali til VG.

Al-Qaida har satt den omstridte forfatteren og eks-politikeren på en topp 10 dødsliste. På lista sto også Stéphane Charbonnier, Charlie Hebdo-redaktøren som ble drept under terrorangrepet i Paris.

Ali havnet på listen på grunn av sin rolle som islamkritiker og deltagelsen i filmen «Submission», som handlet om kvinneundertrykkelse i islam. I sin nyeste bok sier hun at islam er ikke en fredsreligion, og i Norge har Alis begrep om «Mekka-» og «Medina-muslimer» blant annet blitt debattert etter den siste boken til Hege Storhaug, som også har omtalt Ali som et forbilde.

– Jeg mener at europeere unngikk islam-debatten i veldig lang tid, mens ting bare ble verre og verre, sier Ali.

– Institusjoner som prøver å hjernevaske unge mennesker til å akseptere sharia som den eneste lov, har blomstret. Og antallet som har blitt hjernevasket i Europa har blitt så stort at det blir vanskelig å takle dem, vite hvem de er og hvor de er. Det er fordi temaet islam har blitt unngått. Hvis du unngår et problem, blir det bare større, sier hun.

Advarer mot hjernevasking



Ali flyktet fra et tvangsekteskap i Somalia til Nederland på 90-tallet. Siden har hun markert seg som feminist og motstander av kjønnslemlestelse. Ali forteller at hun møtte Sylvi Listhaug i sommer, og at de to ble venner. Siden har de holdt kontakten over telefon, Skype og mail.

– At jenter vokser opp i Norge i dag uten å få lov til gifte seg med hvem de vil, ta utdanning eller bestemme over eget liv, er noe jeg har vært engasjert i i alle år. Derfor har Ayaan vært et stort forbilde for meg, en utrolig tøff dame som har stått opp og vært et symbol for mange damer og jenter som har vært i denne situasjonen, sier Listhaug.



Ali sier hun lett ville blitt med i IS da hun var 15 år.

– Det var fordi jeg i stua, koranskolen og på skolen hørte jeg den samme beskjeden: At sharia er den eneste lov, at alle andre lover er menneskeskapte og synd, at vantro må konverteres eller bli drept og at kvinner må dekke seg selv til fra topp til tå. Jeg husker hjernevaskingen helt klart, sier Ali.

– Min mor tilrettela på en måte til dette, fordi hun slapp denne mannen inn for å hjernevaske oss. Hun trodde vi ville bli bedre muslimer. Og jeg tror dette er noe man må ta tak i Europa, med en gang, sier hun.

– Tror du at du hadde hatt mer kredibilitet i debatten hvis du selv fortsatt hadde vært muslim?

– Nei, fordi jeg har venner som er muslimer som vil forandre islam fra innsiden og møter på de samme problemene som jeg har. De blir kalt vantro og blir truet, sier Ali.

– En følsom debatt



– Ayaan er en av de sterke stemmene i debatten, både på ytringsfrihet og likestilling. Hun er et ikon for diskusjonen om frihetsrettigheter, sier Listhaugs danske kollega.

Derfor skal de tre prøve å få til en konferanse for likestilling og ytringsfrihet, og Listhaugs danske kollega sier en islam-debatt er nødvendig.

– Jeg spør ofte meg selv hvor de tradisjonelle feministene har blitt av. De diskuterer likelønn, glasstak i karrierestigen, fødselspermisjon – alle de tradisjonelle tingene – men jeg synes at de svikter de muslimske kvinnene som lever i Norge og Danmark. Det ved å ikke diskutere de tingene som virkelig gjelder, som æresrelatert vold, sosial kontroll – at man må følges ut som ung jente, at unge jenter hele tiden må redegjøre for hvor de er og ikke får velge sin egen kjæreste. Vi tar vår frihet for gitt, men må bare erkjenne at det lever kvinner i Norden som ikke lever i full frihet, sier Støjberg til VG.

