Levninger funnet i Pasvik

Levningene av et menneske er funnet i Pasvik i Sør-Varanger. Politiet undersøker nå om de kan stamme fra Kaisa Beddari som forsvant for fire år siden.

Kaisa Beddari er ifølge politiet den eneste som er savnet i området. Hun var 85 år gammel da hun forsvant i 2013.

Politiet i Finnmark skriver i en pressemelding at det er naturlig å undersøke om funnet kan knyttes til den savnede eldre kvinnen.

Det var fredag at politiet ble varslet om funn av mulige levninger etter et menneske.

– Vi fant levninger som vi har fått bekreftet at stammer fra et menneske. Vi var ute på lørdag og undersøkte nærområdet, og i dag satte vi inn mer ressurser for å finne mer av levningene, sier regionleder Hans Møllebakken ved Kirkenes politistasjon til VG.

Forsvant fra bærtur

Da Beddari ble meldt savnet av familien i september 2013 hadde hun ifølge Nordlys trolig hadde vært ute på tur.

– Hun var ute på bærtur og ble meldt savnet. Det ble lett lenge og omfattende etter henne, sier Møllebakken.

Han fastslår at det er for tidlig å si noe om mulig dødsårsak.

– Det viktigste nå er å finne mer av levningene.

Politiet opplyser at kvinnens pårørende er varslet om funnet.

Etter at Beddari forsvant ble saken etterforsket i lengre tid med bistand fra Kripos.

I mars i fjor uttalte politiet til TV 2-programmet Åsted Norge at de mente det var størst sannsynlighet for at det hadde skjedd noe kriminelt.

Søket etter kvinnen ble formelt avsluttet i november 2013, og i april 2014 ble hun erklært død av Øst-Finnmark tingrett.