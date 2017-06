Tips i jakten på savnede Stig Ingar: Mann løper til skogs når han ser folk

Det har nå gått fem uker siden Stig Ingar Evje (44) forsvant. Politiet drar til fjells med en gang hvis de får nye tips i saken.

Onsdag 3. mai klokken 0545 forsvant Stig Ingar Evje fra hytta si ved Natrudstilen ved Sjusjøen i Ringsaker kommune.

Siden da har politiet sammen med frivillige organisasjoner gjennomført søk i nærområdene i Ringsakerfjellet, før det ble gjort to observasjoner av det som kunne være Evje i Spåtind-området i Nordre Land kommune.

Stigs familie: – Å overleve ute er han trent til

Den første observasjonen ble gjort 14. Mai, cirka 3–4 kilometer sør for Spåtind hotell, langs riksvei 196. Den andre ble gjort 23. Mai, cirka seks kilometer sør for samme hotell, på samme vei.

Tips 3. juni

Fredag 1. juni gjennomførte politiet en ny stor leteaksjon, men uten å finne spor av Evje.

Lørdag 3. juni klokken ti på kvelden kom det inn et nytt tips. En person hadde sett en mann i Spåtind-området som beveget seg raskt i terrenget.

GODT TRENT: Familien beskriver Evje om godt trent.

– Det ble gjort søk i området med hundepatrulje, og på ei spesifikk hytte, men vi fant ingen spor av interesse, sier politiførstebetjent Roar Ødegård til VG.



Tipseren sa at mannen han så hadde mørkt hår og bart og at vedkommende kunne ligne på Evje.

Løper til skogs

Politiet ved Nordre Land lensmannskontor ønsker fortsatt tips i saken. Det har nå gått fem uker siden Evje forsvant, men politiet vil fortsatt igangsette søk dersom det gjøres nye observasjoner.

– Så fort vi får et nytt tips, så reiser vi til fjells, sier Ødegård.

Han påpeker at det er viktig at personer som gjør observasjoner ringer 02800 med en gang. Han oppfordrer også til å følge personen de tror kan være Evje fra avstand fram til politiet kommer.

– Felles med observasjonene er at mannen som er blitt observert har hoppet ut i veien når han ser folk og løpt til skogs. Det er en merkelig fremtreden og det er derfor folk har tatt kontakt med politiet, sier Ødegård, som sier at det er vanskelig å gjøre søk i Spåtind-området, spesielt etter en person som eventuelt ikke vil bli funnet.

– Det er ulendt terreng og mye skog, sier Ødegård, som opplyser om at det ikke er meldt om innbrudd i hytter i området.

– Det er mye hytter i området og jeg var i kontakt med lokalkjente, men ingen har gjort nye observasjoner siden 3. juni.

Trent til å overleve ute

Politiet har tidligere opplyst at Evje kan være i en noe forvirret situasjon og ikke i stand til å gjøre rede for seg eller opptre rasjonelt.

Da han forsvant var Evje ikledd mørkegrå vindstopper-jakke, svart treningsbukse og fjellsko/vintersko. Evje er 170 cm. Han kan ha en del mer skjeggvekst enn det som er vist på vedlagte bilder.

Evje, som er administrerende direktør i den norske avdelingen til et stort sveitsisk selskap, er en friluftsmann og at han har tjenestegjort på FN-oppdrag i Bosnia i 1992.

MER SKJEGG: Det er mulig at Evje har mer skjegg i dag.

– Å overleve ute er han trent til. Det er derfor vi tror han fortsatt er i live. Når politiet nå setter i gang en ny leteaksjon med store ressurser, så tror også de på at han er i live, har søsteren Janne Evje sagt til VG.

Hun påpekte mange personer i forsvinningssaker dukker opp etter lengre tid, og dette også kan skje med Stig.

Evjes kone, Nina Meza, sa at den siste sikre observasjonen av Stig var kvelden før han forsvant fra hytta på Sjusjøen, hvor han var sammen med sin far. Hun forteller at Stig var sliten da han dro på hytta.

– Faren hørte bare døren lukke seg bak Stig. Ingen så ham gå ut av hytta. Vi vet egentlig ikke om han er forvirret, men vi antar det. Han hadde ikke forsvunnet på denne måten hvis ikke, sa hun.

– Han drar ofte tidlig ut for å trene, men denne gangen sto både ski og joggesko igjen på hytta, sa Meza.