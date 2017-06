Politiet igangsetter i dag et nytt omfattende søk etter Stig Ingar Evje. Familien har fortsatt troen på at han er i live.

Onsdag 3. mai klokken 0545 forsvant Stig Ingar Evje fra hytta si ved Natrudstilen ved Sjusjøen i Ringsaker kommune.

Siden da har politiet sammen med frivillige organisasjoner gjennomført søk i nærområdene i Ringsakerfjellet, uten at han har blitt funnet. Venner og bekjente av Stig har også gjennomført en privat leteaksjon.

Politiet har mottatt en rekke tips i saken, og disse har blitt sjekket ut.

Nå har politiet fått inn to observasjoner i området Spåtind i Nordre Land kommune på en mann som kan ligne veldig på savnede Stig Ingar Evje.

Klokken 16 i dag gjennomfører politiet et aktivt søk i dette området.

– Det vil bli benyttet mannskaper fra politi og FIG (fredsinnsatsgruppe/Heimevernet) og eventuelt helikopter. Politiet ønsker flere opplysninger og ber om at de som var i området de dagene tar kontakt med oss, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Gi tips raskt

Da Stig Ingar forsvant var han ikledd mørkegrå vindstopper-jakke, svart treningsbukse og fjellsko/vintersko. Evje er 170 cm. Han kan ha en del mer skjeggvekst enn det som er vist på vedlagte bilder, skriver politiet.

STOR LETEAKSJON: I dag gjennomføres et omfattende søk etter Stig Ingar Evje. Foto: , Privat

Nina Meza, Stig Ingars kone, og Janne Evje, hans søster, sier til VG at de er veldig glad for at det nå er satt i gang søk på nytt. De håper det skal resultater, men de er også realister.

– Det er ikke sikkert at akkurat dette søket gir resultater. Det er derfor viktig at folk har øyne og ører åpne hvis de gjør observasjoner andre steder enn på Spåtind. Det er også viktig at folk melder fort fra til politiet. Det er mange som har ventet lenge med å gi tips, men vi er veldig takknemlig for at folk engasjerer seg i saken, sier søsteren.

Politiet skriver i en pressemelding at de som har observert mannen melder at han har opptrådt på en slik måte at politiet derfor ønsker å sjekke dette ut. Den første observasjonen ble gjort 14. Mai, cirka 3–4 kilometer sør for Spåtind hotell, langs riksvei 196. Den andre ble gjort 23. Mai, cirka seks kilometer sør for samme hotell, på samme vei.

Familien forteller at Stig, som er administrerende direktør i den norske avdelingen til et stort sveitsisk selskap, er en friluftsmann og at han har tjenestegjort på FN-oppdrag i Bosnia i 1992.

– Å overleve ute er han trent til. Det er derfor vi tror han fortsatt er i live. Når politiet nå setter i gang en ny leteaksjon med store ressurser, så tror også de på at han er i live, sier søsteren, som påpeker mange personer i forsvinningssaker dukker opp etter lengre tid, og dette også kan skje med Stig.

Sist sett av faren

Meza forteller at den siste sikre observasjonen av Stig var kvelden før han forsvant fra hytta på Sjusjøen, hvor han var sammen med sin far. Hun forteller at Stig var sliten da han dro på hytta.

– Faren hørte bare døren lukke seg bak Stig. Ingen så ham gå ut av hytta. Vi vet egentlig ikke om han er forvirret, men vi antar det. Han hadde ikke forsvunnet på denne måten hvis ikke, sier hun.

– Han drar ofte tidlig ut for å trene, men denne gangen sto både ski og joggesko igjen på hytta, sier Meza.

– Vi må lete lenge

HAR TROEN: Familien sier at Stig er trent til å overleve ute i naturen. Foto: , Privat

Hun påpeker at det er ingen grunn til å tro at han kan være truende, men at han trenger hjelp.

– Ring politi og ambulanse umiddelbart hvis du ser ham og hold øye med ham til hjelp kommer, sier Meza.

Familien har vært i kontakt med fagpersoner som har fortalt dem at man kan overleve lenge ute i naturen, selv om man er forvirret.

– Vi vet at det skjer at personer dukker opp igjen. Det gjør at det ikke er noen grunn til å gi opp håpet og vi må lete lenge etter ham, sier søsteren.

Politiet ber om fortsatt hjelp fra publikum for å få inn mer opplysninger om savnede. Har du sett savnede Stig Ingar eller har informasjon om han, ta kontakt med politiet på tlf. 02 800.

Kort tid etter at Sting forsvant, organiserte venner av den savnede en privat leteaksjon og de opprettet Facebook-siden «Hjelp oss å finne Stig Ingar Evje»