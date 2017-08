Politiet: Ingen tegn til at Rakavan (21) ble utsatt for vold

Det er ingen mistanke om at Rakavan Jeevaharan (21) har blitt utsatt for noe kriminelt før han døde, opplyser politiet.

Rakavan ble funnet mandag kveld rett nedenfor gamle bybro etter å ha vært savnet siden 15 august. Tirsdag bekreftet politiet identiteten på den avdøde. Politiet opplyser at bekledningen, telefonen og ID-kortet bekrefter at det er BI-studenten, som har vært savnet i snart to uker.

– Det er ingen tegn til at avdøde skal ha blitt utsatt for vold eller traumer i forkant av at han døde og vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, skriver politiet i en pressemelding.



21-åringens familie er varslet, opplyser etterforskningsleder Arve Vagnild til Adresseavisen.

Det var en lokal beboer som mandag fant Rakavan og som varslet politiet.

Tirsdag ble den døde obdusert ved St. Olavs hospital for å finne dødsårsaken.

21-åringen var fra Stavanger, men studerte økonomi på BI i Trondheim på andre året. Han var på vei hjem fra en lukket kick-off-fest for faddere foran fadderuken blant studentene i byen like før han forsvant.

Det siste han hadde sagt til vennene sine før han dro var: «Jeg gleder meg til i morgen».

Like etter hadde han skrevet en tekstmelding til søsteren sin med beskjed om at han skulle skynde seg hjem, og at han var ved Elgeseter bro, bare noen hundre meter unna leiligheten de to delte i byen. Men 21-åringen dukket aldri opp.

Venner og familie forsøkte å nå han gjennom telefon samme natt. Mobilen ble besvart, men ingen snakket i den andre enden.