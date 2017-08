Nytt søk etter Stig Ingar Evje - familien takker for støtten

Familien har startet nytt søk etter savnede Stig Ingar Evje etter «veldig troverdig observasjon».

Fredag kveld skal et vitne ha observert det som kan være den savnede 45-åringen Stig Ingar Evje som har vært savnet i tre måneder.



Politiet vurderte vitneobservasjonen som «veldig troverdig», men valgte å ikke starte søk med hund ettersom det er mange mennesker i området og personen kunne ha beveget seg langt før politiet ble varslet.

Savnede Stig Ingar Evjes familie har nå startet søk etter den mulige observasjonen. Janne Evje, Stig Ingars søster, forteller at de har fått god hjelp av flere lokale.

– Det er et utrolig engasjement å møte. Det er virkelig god hjelp i denne situasjonen. Vi er nå ute og blir vist rundt, sier Janne Evje.

Hun forteller at de har både gått rundt for å lete og sittet på utkikkspost.

– Det er flere som har vært ute, både for å lete og observere. Vi er avhengige av folk som er veldig lokalkjente. Vi har også privat hjelp fra en hund, sier Janne Evje.

FRILUFTSMANN: Stig Ingar Evje fra Rælingen er vant til å overleve ute. Foto: Privat

De siste månedene har det kommet inn fire tips om observasjoner av en mann som kunne ligne på Evje i det området rundt Spåtind, som er en fjelltopp mellom Lillehammer og Fagernes.

Nå håper familien alle hytteeiere i området mellom Synna og Dokkfløysvannet sør for Skjervungfjellet vil sjekke om eiendeler mangler fra både hytter og uteområder.

– Det er ikke nødvendigvis snakk om bare innbrudd, men å sjekke ting i boder som kan ha forsvunnet, som at et par sko eller en kniv mangler, sier Janne Evje.

De har ikke gitt opp håpet om å finne 45-åringen i live. Evje har militær trening og bakgrunn fra FN-oppdrag i Bosnia. Friluftsmannen har også god kjennskap til Spåtind fra sin tid i Forsvaret og fra sin jobb, der han har hatt ansvar for store deler av området.

Familien også en klar oppfordring til de som eventuelt merker at noe mangler eller er borte.

– Meld ifra umiddelbart, ikke vær redd for å plage politiet.

Operasjonsleder Solberg sier at politiet har fått inn flere meldinger om observasjoner av Stig Ingar Evje uten at de er vurdert som troverdige. Han sier at alle tips blir vurdert.

– Blir det vurdert slik at det er grunnlag for det vil vi starte søk, avslutter Solberg.