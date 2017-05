Går fra hytte til hytte: 35 venner leter nå etter Stig Ingar Evje

35 frivillige går fredag fra hytte til hytte på Sjusjøen for å lete etter Stig Ingar Evje (45), som har vært sporløst forsvunnet siden onsdag 3. mai.

– Mange av dem er venner, kolleger og bekjente av Stig. Vi får også hjelp av noen lokale og flere har kommet langveisfra for å være med, sier Runar Henanger til VG.

Han er en av de tre vennene som har tatt initiativet til denne private frivillige leteaksjonen i samråd og full forståelse med Evjes familie og politiet.

Politiet, som avsluttet sin leteaksjon forrige fredag uten resultat, ble varslet av Evjes familie på formiddagen onsdag 3. mai, etter at han hadde gått en tur fra familiens hytte i Natrudstilen på Sjusjøen litt før klokken 06.00 om morgenen, og ikke kommet tilbake. Siden er det ikke registrert sikre spor etter Evje.

Ingen sikre spor

– Politiets leteaksjon varte i tre dager og ble avsluttet forrige fredag, uten at vi hadde fått noen spor etter den savnede å jobbe videre med, sier nestleder ved Ringsaker lensmannskontor, Tor Strandvik til VG.

Da hadde politiet, sammen med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder, gjennomførte en omfattende leteaksjon. Det hadde også vært søkt fra luften med fly og helikopter etter Evje som er administrerende direktør i den norske avdelingen til et stort sveitsisk selskap.

I samråd med familien - og fordi man hadde lite informasjon om hvor den savnede hadde tatt veien, valgte politiet å gå ut såpass tidlig med navn og bilde på Evje.

Leteaksjon fra hytte til hytte

Kort tid etter organiserte venner av den savnede en privat leteaksjon og de opprettet Facebook-siden «Hjelp oss å finne Stig Ingar Evje»

– Vi har et sterkt ønske om å finne Stig i live og det tror vi fortsatt er mulig, sier Runar Henanger.

Han forteller at leteaksjonen etter Evje foregår fra hytte til hytte over et stort område på Sjusjøen.

– Vi tenker at han kan ha tatt seg inn i en hytte. Å søke rundt hytter i området er en relativt enkel tilnærming for å skaffe seg informasjon. Vi gjør ikke terrengsøk eller lignende. De to første dagene har vi undersøkt 1100 hytter. Vi går så systematisk til verks, deler områdene inn i teiger, registrerer og samler funn. På den måten unngår vi også å sjekke samme hytte to ganger, fortsetter Henanger.

– Alle er påvirket av situasjonen

Den private leteaksjonen ble innledet på onsdag og er planlagt å vare frem frem til søndag ettermiddag klokken 17.00. I løpet av disse dagene vil 80 personer ha deltatt i leteaksjonen. De som leder og står bak leteaksjonen har erfaring fra organisasjoner og lignende aksjoner tidligere.

– Det er en spesiell situasjon for oss å håndtere. En situasjon som vi alle sammen er påvirket av. Basert på det vi vet og den tiden som er gått, så kan Stig fortsatt være i området rundt Sjusjøen, men han kan også ha forflyttet seg til andre steder, sier Runar Henanger.

– Det er veldig spesielt at vi ikke har noe å gå ut i fra, sier sier nestleder ved Ringsaker lensmannskontor Tor Strandvik til VG.

– Evje er rett og slett sporløst forsvunnet. Han hadde ikke telefon med seg da han forlot hytta og vi har ingen elektroniske spor å gå etter, fortsetter Strandvik.

Ingen elektroniske spor

Han forteller at politiet nå etterforsker forsvinningen på vanlig måte, tar avhør for å få klarhet i opplysninger som er kommet inn. Politiet fikk tidligere i uken inn flere tips om mulige observasjoner av Evje. Blant annet et tips om at han skal ha blitt observert ombord i en lokal buss.

– Vi har sjekket videokamera fra den aktuelle bussen uten at det har gitt noe resultat. Ingenting av det vi har etterforsket så langt har gitt nye spor i forhold til det vi hadde fra før av, sier Strandvik.

Det har vært sendt ut flerre bilder av Stig Ingar Evje - og nå sist på onsdag hvor det ble til flere lokalaviser, deriblant GD, distribuert et bilde av Evje i en grå softshelljakke. Samtidig ble hytteiere og fastboende i Mesnali og Sjusjøen-området oppfordret til å sjekke garasjer og uthus.