Funn av kniv og votter i Oppland - politiet sjekker opp mot forsvinningssak

Politiet sjekker funn av et par votter og kniv opp mot savnede Stig Ingar Evje.

I 11-tiden mandag formiddag ble politiet oppringt av en turgåer som hadde funnet et par votter og en kniv ved et bål på Nylsfjellet i Oppland, melder Oppland Arbeiderblad. Funnet skjedde i samme område som flere har hevdet at de har observert Stig Ingar Evje, som ble meldt savnet i mai.

Politiet skal nå sjekke gjenstandene opp mot forsvinningen.

GODT TRENT: Familien beskriver Evje om godt trent.

– Funnet er interessant med tanke på at tidligere opplysningene passer til funnet. Nå blir det gjort undersøkelser for å sjekke etter DNA-treff på den savnede personen, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til VG.

Han legger til at de gjennomsøker området igjen dersom det blir treff.

– Vi har allerede gjort det en gang tidligere, men da vi vil gjøre det igjen, sier Waage.

Politiet satte først i gang en leteaksjon i etterkant av forsvinningen. Da den ble avsluttet uten funn, fortsatte private å søke etter mannen.

Politiet har ved tidligere anledninger fått meldinger av folk som mener de har sett Evje i området.

Waage vil imidlertid ikke spekulere i om det er Evjes gjenstander som ble funnet mandag.

Evje skal ifølge familien være godt trent og i stand til å overleve ute. Politiet har tidligere opplyst at han kan være i en noe forvirret situasjon og ikke i stand til å gjøre rede for seg eller opptre rasjonelt.