Familiens bønn til savnede Stig: – Kom hjem!

Tre måneder etter at Stig Ingar Evje (45) forsvant sporløst, har familien fremdeles et håp om å finne ham i live. Med høysesong for fjellturer ber de folk være ekstra observante.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det er som å leve i en tørketrommel. I starten trodde vi at vi skulle finne ham fort, men så går det fra at dagene er forferdelig lange til at ukene går fort. Frykten vokser selvsagt med ukene som går, sier Janne Evje (42) til VG.

Søsteren til den savnede 45-åringen ser sammen med hans kone, Nina Meza (37), tilbake på tiden som har gått siden han gikk ut av døren på familiehytta på Sjusjøen klokken 05.45 3. mai.



– Det har vært noen uvirkelige måneder. I starten var vi i sjokk, men så har det gått over i en del mer hverdag. At det har gått tre måneder føles veldig lenge, men samtidig har det gått veldig fort, sier Meza.



Ingen har med sikkerhet sett tobarnsfaren, ektemannen og den administrerende direktøren i Implenia Norge siden den onsdagen, men politiet og familien har mottatt mange tips: Observasjoner som kan være ham, uten at det har ført til en løsning av forsvinningssaken.

Flere tips: Mann løper til skogs når han ser folk

FRILUFTSMANN: Stig Ingar Evje fra Rælingen er vant til å overleve ute. Her er han avbildet på en av sine mange fjellturer. Foto: Privat

– Vårt livs mareritt

Tilbake i Rælingen på Romerike sitter en fortvilet familie med mange spørsmål og ingen svar.

– Det er en sterk uvirkelighetsopplevelse. Dette er vårt livs mareritt, sier søsteren.

– Kan vi ikke bare våkne nå, føyer kona til før søsteren fortsetter:

– Det svinger veldig, fra å ha sterkt håp om å finne Stig, til sterk fortvilelse for at det kan ha gått fryktelig galt.

Stigs kone om barna: – De vet at pappa er borte

Familien har fått hjelp fra kriseteam og psykologer, i tillegg til at de har vært i kontakt med andre i lignende situasjon. Mye av tiden går med til å ha å kontakt med politiet og følge opp tips som kommer inn på etterlysningssiden «Hjelp oss å finne Stig Ingar Evje», som familien har opprettet på Facebook.

FORTVILER: Torsdag denne uken var det tre måneder siden Stig Ingar Evje forsvant. Hans søster Janne Evje (t.v) og hans kone Nina Meza har ikke gitt opp håpet om å finne han i live. Foto: Privat

I mai og juni kom det inn fire tips om observasjoner av en mann som kunne ligne på Evje på Spåtind, en fjelltopp midt mellom Lillehammer og Fagernes. Felles for observasjonene er at mannen har løpt til skogs når han har sett folk.

– Mange vil nok tenke at håpet er ute når det har gått tre måneder, men poenget vårt er at de fleste ikke hadde klart seg – jeg hadde ikke det, men når det gjelder Stig med sine ferdigheter så er det en viss mulighet for at han har klart seg, sier kona Nina Meza.

– Vi lever med to tanker i hodet samtidig: At han kan være død og at han har vært det lenge, men samtidig er observasjonene fra Spåtind så tett i tid, beskrivelsene er like og vedkommende har ikke meldt seg. Det gir oss tro på at det kan være Stig, fortsetter søsteren.

Stigs familie: – Å overleve ute er han trent til

BORTE I TRE MÅNEDER: Stig Ingar Evje er til daglig administerende direktør i Implenia Norge. Han har vært savnet siden 3. mai. Foto: Privat

Nytt tips

Evje har militær trening og er vant til å være ute i naturen. I tillegg viser det seg at han har god kjennskap til Spåtind fra sin tid i Forsvaret, samtidig som han i sin jobb har hatt ansvar for store deler av området.

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, sier at de så langt har mottatt drøye 100 registrerte tips. Det siste tipset kom 30. juli.

BER FOLK VÆRE ÅRVÅKNE: Både politiet og Stigs familie ber folk ta kontakt om de ser en mann som bærer preg av å ha levd lenge utendørs, som ligner på Stig og er 170 centimeter høy. Foto: Privat

– Det var folk i en hytte på Dokka som meldte fra om at de hadde hørt rasling utenfor, og at de så en mann på rundt 170 centimeter (like høy som Evje journ.anm) som forsvant bort, sier lensmannen.

Politiet på Dokka rykket ut og gjennomførte en åstedsundersøkelse, men det skal ikke ha blitt gjort funn som kunne knyttes til Evje. Nå som høsten og høysesongen for fjellturer er i anmarsj, kommer politiet med en oppfordring til publikum:

– Hvis de legger merke til en mann som tydelig har vært ute i lang tid og som kan ligne på Evje – legg særlig merke til høyden. Det er ikke farlig å tiltale vedkommende og spørre hvem han er. Fremstår mannen forvirret, så ring politiet.

Søkte etter Stig: Venner gikk fra hytte til hytte

– Det haster

Både familien og politiet tror at Evje forsvant i en forvirret tilstand.

– Det som gjør dette så ekstra bekymringsfullt, er at vi er sikre på at dette ikke er en villet situasjon, men et resultat av en forvirringstilstand. Det gjør at det haster med å finne Stig og gi ham den hjelpen han trenger, sier søsteren.

Både hun og brorens kone ber også folk om å være ekstra årvåkne når de ferdes utendørs – ikke bare i Spåtind- og Dokka-området, siden han kan ha forflyttet seg.

– Vi er helt avhengige av folk som er i fjellet for at vi skal kunne finne ham. Det er viktig å melde ifra raskt, sik at politiet får rask responstid for at hundene skal få gode spor å gå etter. Vi ber også folk sjekke hytter og uteboder om noen kan ha vært der.

Familien har i lengre perioder selv vært ute for å lete, men per nå er det ingen organiserte søk. Ved Spåtind har familien hengt opp etterlysningsplakater, samt en plakat med et bilde av Stig sammen med kona og deres to små barn med påskriften: «Stig, vi savner deg! Kom hjem!»

Det er også søsteren og konas bønn dersom han skulle lese denne saken:

– Kom hjem!