Evje-forsvinningen: T-skjorte som hang til tørk i skogen forsvant

I helgen bestemte politiet seg for å sende en truse til DNA-analyse. I går fikk politiet tips om en T-skjorte som hang til tørk i skogen.

– Vi fikk en melding om at noen hadde observert en T-skjorte som hang til tørk. Den som meldte inn dette tok vi kontakt med igjen, og jeg ba ham gå og ta bilde av dette. Da var T-skjorten borte, sier lensmann Terje Krogstad i Ringsaker til VG.

Letingen skjedde i forbindelse med søket etter den savnede bedriftslederen og eks-marinesoldaten Stig Ingar Evje (44), opplyser han til Oppland Arbeiderblad, som først omtalte saken.

Sendte patrulje

Bakgrunnen for politiets søk tirsdag kveld, var en observasjon gjort i et område øst for Dokkfløyvannetved 14-tiden i går. Politiet ble varslet om observasjonen omkring tre timer senere.

– Vi valgte å sende opp en patruljebil med søkehund for å lete etter spor. Det ble gjort søk i området, men uten at hunden klarte å få sporutgang, sier lensmannen, som påpeker at det er umulig å vite om T-skjorten er Evje sin.

– Vi har ingen sikre indikasjoner på at det er Stig Ingar som er i området, men det er en person som tilsynelatende kan ligne ham som har oppført seg på en rar måte og som gjør at folk reagerer, sier Krogstad.

Politiet har fått tips om en mann som kan ha vært Stig Ingar Evje, følgende steder: 14. mai: Vest for Oppsjøkrysset. Her kom en mann rett ut av skogen, gikk opp på veien og deretter i retning Oppsjøkrysset. 23. mai: En mann kommer rett ut fra skogen fra et området hvor det ikke er noen stier. Han krysser fylkesvei 196 ved Storslåtte og hopper over autovernet og ned en skrent. 1. juni: En mann blir observert gående ned Storslåtteveien og deretter gående sørover langs fylkesvei 196. Når han merker det kommer en bil bak, skrår han ut i terrenget og forsvinner inn i skogen. 3. juni: En mann sees gående oppover fylkesvei 196 på oversiden av Spåtind hotell. Han skrår ned i terrenget, ser en kvinne med hund, tverrvender og løper til skogs. 11. august: En mann kommer ut av skogen i Kleivmosætra hyttefelt i Strætvegen. Han enser ikke kuene som står der, men går videre i stor fart med hodet ned før han forsvinner.

Innbrudd i hytter

Lensmannen opplyser at det har vært noen innbrudd i hytter i nabodalfører, men at det ikke er funnet DNA eller fingeravtrykk som kan knyttes til Evje. Politiet gjør også undersøkelser om det er angre personer som kan bevege seg i området.

Ingen har med sikkerhet sett tobarnsfaren, ektemannen og den administrerende direktøren i Implenia Norge siden onsdag 3. mai klokken 05.45.

Siden er det gjort fem observasjoner av en mann som kan ligne på Evje i Synnfjellet. Den første ble gjort 14. mai, den seneste 11. august.

SAVNET: Stig Ingar Evje (45) fra Rælingen er eks-marinesoldat og vant til å overleve i naturen. Foto: Privat

I helgen ble det i regi av Evjes to søstre arrangert en privat leteaksjon i terrenget rundt Spåtind, hvor det i sommer er gjort flere observasjoner av en mann som løper til skogs når han ser folk.

– Jeg snakket med de pårørende i går kveld, og det er ikke gjort noen sikre observasjoner som er aktuelle, men det er funnet et par steder hvor det har vært leirplass og menneskelig aktivitet. Likevel kan vi ikke vite om det er Evje som har vært der, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad og fortsetter:

– Det er også sikret et klesplagg, en truse, som ble funnet i terrenget.

Denne trusen ble funnet søkkvåt i søkeområdet.



Mandag ettermiddag besluttet lokalt politi at den skal sendes inn til Folkehelseinstituttet for å sjekkes for DNA for å avklart om den kan ha tilhørt tobarnsfaren.