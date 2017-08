Evje-forsvinningen: Hvem er sett her?

Stig Ingar Evje (45) har vært savnet i over 100 dager. Her er en oversikt over de mest sentrale observasjonene som er blitt satt i forbindelse med forsvinningen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Over tre og en halv måned etter at Evje sist ble sett, kommer det fremdeles stadig tips til politiet om menn som ligner på ham. Tipsbasen teller over 150 registreringer – fra flere steder i landet, men det er noen av dem som peker seg ut på flere måter:

Observasjoner som er gjort i det samme fjellområdet mellom Lillehammer og Fagernes der flere har sett en mann som har løpt til skogs når han har sett folk.

Med hjelp fra politiet har VG laget en kartgrafikk over de sentrale observasjonene i området rundt Spåtind og Synnfjellet – mellom Lillehammer og Fagernes.

– Vi har fem-seks tips der folk mener å ha sett en person som ligner på Evje i Spåtind-området, men vi har ingen sikre indikasjoner på at det kan være han, sier Krogstad.

Lest denne? Politiet leter etter vandrer

SAVNET: Stig Ingar Evje (45) fra Rælingen har vært savnet siden 3. mai da han forsvant fra familiehytta på Sjusjøen. Foto: Privat

Mulig observasjoner samme morgen

Det var onsdag 3. mai ved 05.45-tiden at Evjes far hørte døren lukke seg bak sønnen. Siden har ingen med sikkerhet sett tobarnsfaren, men allerede ved 06-tiden og klokken 09.40 samme morgen melder to vitner at de ser en mann som ligner på ham som går nedover mot Mesnali.

Familiens bønn: – Kom hjem!

FRILUFTSMANN: Evje er trent til å overleve i naturen, forteller hans familie. Foto: Privat

45-åringens søstre har fortalt at han uventet møtte veggen bare noen dager før etter å ha vært under stort press i lang tid. Da han forsvant hadde han vært sykmeldt en ukes tid, og var på hytta for å hvile ut.

I perioden 14. mai til 23. august er det gjort en rekke observasjoner av en mann som har oppført seg underlig og som kan ligne på Evje i området rundt Spåfjell.

Trykk på markeringene på kartet for å lese om observasjonene eller funnene – eller se helt nederst i denne saken.

Flere tips: Mann løper til skogs når han ser folk

Leter etter vandrer

Til tross for mye mediedekning har ingen meldt seg å være disse mennene som er blitt observert, men politiet leter etter en vandrer som bor mye av året utendørs.

– Vi driver og sjekker ut hvorvidt han er ute og går. Vi har ikke kontroll på hvor han er, sier Krogstad til VG.



Stigs kone om barna: – De vet at pappa er borte

Ifølge Oppland Arbeiderblad har venner og familie av denne mannen har fortalt politiet at vedkommende er godt kjent i områdene rundt Synnfjell og Spåtind.

– Kan han ligne Evje i alder og utseende?

– Ja, svarer Krogstad, som samtidig understreker at politiet ikke vet sikkert hvem mannen eller mennene det er gjort flere observasjoner av i det aktuelle området gjennom sommeren er.

Politiet: – Hvis han ikke vil bli funnet, er det ikke enkelt

Venter på DNA-analyse

I helgen ble det funnet en herretruse noe lenger sør – i sørøst-enden av Dokkfløyvannet.

Denne trusen har politiet besluttet skal sendes inn til DNA-analyse for å sjekke om den kan ha tilhørt Evje.

Tirsdag denne uken meldte en tipser om en t-skjorte som hang til tørk i nærheten av Laulielva, sørøst for Dokkfløyvannet.

Politiet ba vedkommende om å gå tilbake for å ta bilde, men da var t-skjorten borte. Dette førte til at politiet rykket ut med søkehund, men det ble ikke funnet spor.

Dette er de mest sentrale observasjonene:



3. mai: Klokken 05.45 forsvinner Stig Ingar Evje (45) fra familiehytta i Natrudstilen ved Sjusjøen i Ringsaker kommune. Det siste faren hører er døren som lukker seg bak 45-åringen.

3. mai: To personer meldte at de så en mann som ligner på Evje som gikk på Mesnalivegen sørover fra Natrudstilen mot Mesnali. Den første observasjonen ble gjort ved 06-tiden, den andre klokken 09.40.

14. mai: Observasjon gjort like sør for Spåtind høyfjellshotell. Vitnet har beskrevet en mann som kom rett ut av skogen og gikk opp på veien. Det har vært noe forvirring rundt denne observasjonen ettersom vitnet først mente det var vest for Oppsjøkrysset, lengre nord, der veien på det tidspunktet var stengt.

23. mai: En mann kommer rett ut fra skogen fra et område hvor det ikke er noen stier. Han krysset fylkesvei 196 ved Storslåtte og hopper over autovernet og ned en skrent.

1. juni: En mann blir observert gående ned Storslåtteveien mellom klokken 11 og 11.30. Han går langs veien og krysser så ut i terrenget mot elven. Mannen ble meldt å være 180-185 centimeter høy, som er høyere enn Evjes 170 centimeter.

3. juni: En mann sees gående oppover fylkesvei 196 på oversiden av Spåtind hotell. Han skrår ned i terrenget, ser en kvinne med hund, tverrvender og løper til skogs.

7. august: Et vitne har møtt en mann i rød jakke som lignet på Evje i et fjellområde. Vedkommende gikk utenfor stien og tok en annen retning da han så folk. Observasjonen ble imidlertid gjort på lang avstand og politiet anser denne som svært usikker.

11. august: En mann kommer ut av skogen i Kleivmosætra hyttefelt i Strætvegen. Han enser ikke kuene som står der, men går videre i stor fart med hodet ned før han forsvinner.

20. august: En søkkvåt herretruse ble funnet helt i sørøstenden av Dokkfløyvannet, like sør for Vestfossen i forbindelse med en privat leteaksjon denne helgen. Politiet har besluttet å sende denne inn til DNA-analyse for å finne ut om Evje kan ha brukt den.

22. august: Melding om at noen hadde observert en t-skjorte som hang til tørk i nærheten av Laulielva, sørøst for Dokkfløyvannet. Politiet ba melderen gå tilbake og ta bilde, men da var t-skjorten borte.

23. august: En tipser ringer politiet etter å ha sett et bål vest for Grytlifjellet i Gausdal kommune, mellom Hornsjøen og Dokkvannet. Dette er i et område hvor det angivelig ikke er mange hytter eller pleier å være bålbrenning. Dette ble sjekket ut av politiet torsdag, som ikke fant noen bålplass.