Ber lokalkjente om hjelp til å finne Stig (44)

TORPA (VG) Søstrene til Stig Ingar Evje (44), som har vært savnet siden 3. mai, ber nå lokalbefolkningen om hjelp til å finne broren.

Fredag ble det holdt et møte i gymsalen på Torpa barne- og ungdomsskole hvor drøye 50 personer møtte opp for å høre hvordan de best kunne bidra til å lete etter tobarnsfaren og den administrerende direktøren i Implenia Norge.

– Vi kjemper mot klokken. Det har vi gjort hele tiden, men nå som høsten kommer går klokken enda fortere, sier Janne Evje (42).

Hun og søsteren Tone Evje (39) håper flere som bor i området og kjenner terrenget godt vil søke etter broren eller spor etter ham denne helgen. Som bålrester, liggeplasser eller uvanlig trehogst.

Starter nytt søk: Etter «veldig troverdig observasjon»

– Det er som å håpe at man skal vinne i Lotto, at vi skal møte ham i skogen. Men folk spiller jo Lotto, og når det er broren din kan du ikke gjøre noe annet, sier Janne Evje.

Det er gjort fem observasjoner av en mann som kan ligne på Evje i Synnfjellet. Den første ble gjort 14. mai, den seneste 11. august.

Derfor er området rundt Skjervungfjellet, en fjelltopp midt mellom Lillehammer og Fagernes, interessant selv om det ligger et stykke unna familiehytta på Sjusjøen som Evje forsvant fra den 3. mai klokken 06.07.

En mann som kan ha vært Stig Ingar Evje er blitt sett følgende steder: 14. mai: Vest for Oppsjøkrysset. Her kom en mann rett ut av skogen, gikk opp på veien og deretter i retning Oppsjøkrysset. 23. mai: En mann kommer rett ut fra skogen fra et området hvor det ikke er noen stier. Han krysser fylkesvei 196 ved Storslåtte og hopper over autovernet og ned en skrent. 1. juni: En mann blir observert gående ned Storslåtteveien og deretter gående sørover langs fylkesvei 196. Når han merker det kommer en bil bak, skrår han ut i terrenget og forsvinner inn i skogen. 3. juni: En mann sees gående oppover fylkesvei 196 på oversiden av Spåtind hotell. Han skrår ned i terrenget, ser en kvinne med hund, tverrvender og løper til skogs. 11. august: En mann kommer ut av skogen i Kleivmosætra hyttefelt i Strætvegen. Han enser ikke kuene som står der, men går videre i stor fart med hodet ned før han forsvinner.

– Møtte veggen

Ingen har med sikkerhet sett Stig Ingar Evje siden han forsvant, men politiet og familien har fått mange tips og søstrene håper at en fersk observasjon av Stig kan utløse en ny offisiell leteaksjon. Felles for observasjonene er at mannen har unngått mennesker og løpt til skogs når han har sett folk med hund.

Søstrene forteller at storebroren dro på hytta på Sjusjøen sammen med faren deres i mai for å hvile ut.

Familiens bønn: – Kom hjem!

– Han var preget av at han hadde møtt veggen, noe som skjedde helt uventet bare noen dager før han forsvant. Han hadde sovet svært lite og vært under stort press i lang tid, forteller Tone Evje og legger til at broren på det tidspunktet hadde vært sykmeldt en ukes tid.

Evje er FN-veteran fra Bosnia hvor han tjenestegjorde for 20 år siden.

– Det har ikke preget ham siden, men rett før han forsvant sa han at kjente litt på trykket fra den tiden, forteller Tone Evje.

SAVNET: Friluftsvante Stig Ingar Evje fra Rælingen har vært savnet siden 3. mai da han forsvant fra familiehytta på Sjusjøen. Foto: Privat

FN-veteraner skal lete

Flere av de fremmøtte i gymsalen på Torpa var FN veteraner, blant annet brødrene Roar (52) og Thomas (43) Sæter.

–Vi skal være med og gå sammen med lokalbefolkningen slik at vi ikke går oss helt bort, sier Roar som har tjenestegjort i både Libanon og Makedonia.

– FN-veteraner hjelper veteraner, sier han.

Ingen av brødrene kjenner Stig.

– Men vi har vært i systemet og fører tilhørighet, sier Roar Sæter.

– Vi håper at vi finner Stig. Det er målet, sier lillebror Thomas som har vært i Libanon.

Savnede Stigs familie: – Å overleve ute er han trent til

Også Nils Åge Strømsjordet (42) og tremenningen Kasper Strømsjordet (41) skal gå manngard denne helgen.

– Dette engasjerer meg. Jeg har allerede gått ganske mange mil for å lete etter ham, sier Nils Åge Strømsjordet.

Det begynte med at han så plakater med bilde av Stig Ingar Evje og barna.

– Det gjør noe med en, sier maskinentrepenøren og bonden til VG.

Evje-søstrene ønsker i denne omgangen kun hjelp fra lokalkjente siden det er snakk om ulendt terreng og ikke en organisert leteaksjon.

Dagen han forsvant

Ifølge søstrene kom Stig Ingar Evje og faren sent fram på hytta på Sjusjøen denne maikvelden før Stig forsvant og de rakk bare å spise kveldsmat før de gikk og la seg. Klokken 06.07 hørte faren at ytterdøren ble lukket. Men det var slett ikke uvanlig at Stig tok seg en løpetur før frokost.

Siden har familien lett desperat etter tobarnsfaren som hverken hadde med seg mobiltelefon, lommebok eller annen elektronikk da han forsvant.

– Vi kan ikke gi opp håpet når vær- og føreforhold tilsier at han kan klare seg, sier Janne Evje.

Broren er friluftsmann, har erfaring fra forsvaret og har blant annet trent i området rundt Spåtind.

35 venner leter: går fra hytte til hytte

– Vi har kanskje tøffet ham litt vel mye opp. Han er trent til å overleve, men vi tenker at han også må ha tilgang på annen mat, sier Tone Evje.

Hun og Janne viser til at det er en miljøstasjon i nærheten hvor det blant annet kastes matavfall.

– Eller kanskje han har forsynt seg at tørrmat i en eller flere hytter, sier Tone Evje.

Søstrene ber derfor alle hytteeiere i området om å ta kontakt hvis de mangler noe eller ser at det har vært besøk i hytta.

Og hvis noen skulle se en mann i fjellet som ser ut som om han har vært ute lenge, så stopp og slå av en prat og spør om han heter Stig, sier Janne Evje.