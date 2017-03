Lastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter at skolejente (11) ble påkjørt på Nøtterøy

Lastebilsjåføren som rygget på en 11 år gammel jente på Nøtterøy i 2016 er nå tiltalt for uaktsomt drap og brudd på veitrafikkloven.

Det var i september 2016 at en 11 år gammel jente døde etter å ha blitt påkjørt av en lastebil langs en sykkelsti like ved Brattås skole på Nøtterøy.

Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot lastebilsjåføren for uaktsomt å ha forvoldt en annens død (straffelovens § 281), samt for brudd på veitrafikklovens § 31.

«Under rygging på gangveien var han ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet han ikke forsikret seg om at det ikke befant seg noen bak lastebilen, med den følge at han rygget over (jentas navn) som ble påført omfattende hode-, bryst- og bukskader og døde momentant», står det i tiltalen.

Det er også nedlagt påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede, samt påstand om tap av førerretten til sjåføren.

BLOMSTER LANGS VEIEN: Mange la ned blomster, lys, bamser og kort på stedet der jenta ble påkjørt og døde i september 2016.

Statsadvokat Alf Martin Evensen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere tiltalen ytterligere før saken går for retten.

Lastebilsjåførens forsvarer, advokat Christian Arnkværn i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), har vært i kontakt med sin klient, og bekrefter at mannen har fått tiltalen forkynt for seg:

– Han hadde regnet med at det ville komme en tiltale og var forberedt på at det skulle bli sånn, sier Arnkværn til VG.

– De var forberedt på tiltalen, det var i tråd med etterforskningen, sier bistandsadvokat Rita Aase. Hun representerer foreldrene til den 11 år gamle jenta.