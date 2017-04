Renovasjonsfirma lager nye nøkkel-regler for å unngå lastebil-kapring

Det siste året har vist hvor mye skade en tung lastebil kan gjøre når den kjøres inn i en menneskemengde. Nå forsøker bransjen å unngå at noe lignende skjer i Norge.

Terrorangrep med lastebiler har krevd 101 liv i Europa det siste året, i Nice, Berlin og i Stockholm sist fredag. Mange hundre flere ble skadet. I to av tilfellene var kjøretøyet stjålet.

I Norge har PST skjerpet trusselvurderingen, og anser det nå som sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep her. PST tror de primitive, men dødelige metodene brukt i bilangrepene kan tjene som inspirasjon.

Den norske avdelingen av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har tatt konsekvensene av dette, og innførte etter helgen tiltak for å hindre at noen kaprer deres søppelbiler.

Står med nøkkelen i



Disse kjøretøyene kan fort veie 15 tonn uten last. For at søppeltømmerne skal få brukt komprimatoren som presser søppelet sammen i lasterommet må de la motoren stå på med nøkkelen i tenningen.

I første omgang har det landsdekkende renovasjonsselskapet bedt sine sjåfører om å ikke forlate førerhuset på bilene ubevoktet. Dette er et midlertidig tiltak, mens de venter på å få doble nøkkelsett til søppelbilene sine, slik at de kan låses fra utsiden mens motoren er i gang.

– Dette var et helt naturlig tiltak for å unngå at noe som det i Stockholm skal skje, sier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til VG.

Vil ha tiltak



Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.



– Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene. Kodesperre er en mulighet, men det vil trolig føre til senere leveranser i transportnæringen. En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen til kanalen.

Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund, er positiv til Ragn Sells' initiativ, men er skeptisk til flere av de foreslåtte løsningene for å hindre lastebil-kapringer.

– En del av disse tiltakene vil gjøre sjåføren til et utsatt mål. Vi må sørge for noe som beskytter både dem og publikum, sier han til VG.

Han er imidlertid klar på at noe må gjøres, og stiller seg positiv til for eksempel sensorer som utløser nødbremsen før en kollisjon.

Bransjen vil ta grep i Sverige

Svenske myndigheter har allerede kalt inn til møte med lastebilbransjen for å forhindre at lastebiler kan brukes som våpen igjen.

Bransjeorganisasjonen Sveriges Åkeriföretag er samstemte.

– Man skal ikke kunne kjøre fra sjåføren. Da bør bilen skru seg av selv, sier Ulric Långberg i organisasjonen til SVT.

I Norge er ennå ikke tatt initiativ til noe lignende møte fra politisk hold, opplyser Samferdselsdepartementet overfor VG.