68-åring funnet død etter seks dager – ber Fylkesmannen undersøke

Larvik kommune har bedt Fylkesmannen i Vestfold undersøke hvordan en 68 år gammel mann kunne ligge død i nesten en uke før han ble funnet i sin kommunale leilighet.

Mannen ble funnet død ved en tilfeldighet i sin leilighet ved Bøkeskogen eldresenter etter seks dager. Han ble funnet fordi en hjemmesykepleier skulle se til en annen beboer, men låste seg inn i feil leilighet og dermed fant ham, melder NRK.

Ifølge kanalen skal mannen ha følt seg syk før han døde. To ganger ringte han på alarmen og varslet personalet ved eldresenteret. Likevel ble han ikke fulgt opp.

Legen som ble tilkalt da mannen ble funnet død den 9. august, konkluderte med at mannen (68) hadde dødd av hjertesvikt, skriver Østlandsposten, som omtalte saken først.

Hendelsen skjedde i begynnelsen av august i år, men politikerne skal ikke ha blitt informert.

Kommunalsjef Karen Kaasa skriver i en epost NRK at hun beklager sterkt det som har skjedd og den belastningen det har vært for pårørende. Både kommunen og avdødes datter har meldt saken til Fylkesmannen, samtidig som kommunen selv vil granske hendelsen.

Leder for helse- og omsorgskomiteen i Larvik, Bente Seierstad, skriver i en epost til NRK at det må ha mer fakta på bordet og at hun hasteinnkalte komiteen til møte onsdag.