Lars Tollefs (27) Donald Trump-kommentar tar av på nett

Lars Tollef Jordet ble intervjuet av lokalavisen. Nå går kommentaren hans om Donald Trump viralt, og er sett av hundretusener over hele verden.

– Da tar jeg en for laget, og tar med meg Donald Trump!

Det svarte Lars Tollef Jordet, som jobber på et verksted i Tolga, da lokalavisen Arbeidets Rett spurte om hvem han ville tatt med hvis han ble strandet på en øde øy.

Les også: – Jeg ble truet med søksmål av Trump

Svaret har vakt internasjonal oppsikt, og innlegget har blitt delt tusenvis av ganger. Blant annet har det blitt delt av New York Times-profilen Nicholas Kristof og Kim Rathke Jensen, som er Kina-korrespondent for de store danske avisene Berlingske Tidende og Politiken. Jensens tweet er retweetet over 18.000 ganger og likt over 43.000 ganger.

Tegnet Trump som baby: Se VG-tegningen som gikk viralt

Lars Tollef selv sier til VG at responsen er over all forventning.

– Det er selvfølgelig langt utover noe jeg så for meg. Da jeg ble spurt om hvem jeg ville ta med på en øde øy, la journalisten til at jeg kunne velge fra øverste hylle. Da tenkte jeg på Trump, sier han.

Det var Arbeidets Rett som omtalte den internasjonale oppmerksomheten først.

Trump selv har fornærmet flere - her er hans verste fornærmelser.





Tviler på god tone med Trump

Det hele startet med at noen tok bilde av svaret i avisen, og delte det på Facebook. I skrivende stund er innlegget delt over 3000 ganger, og har sanket inn nesten 2000 likerklikk.

Etter valget: Disse Obama og Biden-bildene gikk viralt

Lars Tollef tror ikke han og Trump hadde gått særlig godt overens på øya, men lukker ikke døren helt for den mektige presidenten.

– Kanskje han er en hyggelig kar på tomannshånd, men på bakgrunn av det bildet han har tegnet av seg selv, tror jeg ikke det klaffer helt med min personlighet, sier han, og legger til at det er lett å lese mellom linjene i kommentaren hva han synes om Trump.

Denne tok også av på nett: Se Ravis debut som forfyllet småbarnsfar



Hylles i USA

Kommentaren om Trump er den første politiske kommentaren Lars Tollef har ytret i det offentlige rom, men på tross av den sterke starten ser han ikke noen framtid som politiske kommentator.

– Det er nok liten fare for at jeg blir det, ler han.

Også denne låten gikk viralt: NRK-profil lagde tullelåt

Innlegget til Nicholas Kristof fra New York Times, en avis som ofte har vært i klinsj med Trump, er delt over 2000 ganger. I kommentarfeltet hylles Lars:

«Lars for president!», «En helt!» og «For en oppofrende ung mann!», lyder noen av kommentarene.