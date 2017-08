Lange studentboligkøer før studiestart: Veronica fikk 300 svar på hybelannonse på ett døgn

TROMSØ (VG) Tromsø har flere studentboliger enn noen gang tidligere, men køen har økt fra i fjor og i morgen åpnes sovesalen for boligløse studenter.

Regjeringen innvilget 2500 nye studentboliger i år. Det er historisk høyt, skriver DN. På tross av dette meldes det om lange studentboligkøer flere steder.

Tromsø er en av byene med økende press på leiemarkedet og studentboliger.

Mandag la Veronica Constance Meyer (46) ut en annonse for en hybel på 20 kvadratmeter på internett. Det har hun gjort tidligere også, men responsen nå var mye heftigere, skriver Nordlys.

– I løpet av et døgn fikk jeg bortimot 200 e-poster og 100 sms. Det ringte så mange at jeg ikke fikk svart alle. Både studenter og unge som skal hit på videregående er desperate. Jeg synes det er trist, sier Meyer til VG.

Rekordlange køer

Studentboligkøen i Oslo er rekordlang, ifølge DN.

Her sto 6730 studenter i kø 1. august. I Tromsø sto 1252 i kø i går, en økning på over 300 fra i fjor.

– Vi opplever stor pågang. Flere står på venteliste i år enn i fjor. Det er mange som ringer og vi får mange eposter, sier kommunikasjonssjef Isabell Bjørkli Larsen i Norges arktiske studensamskipnad.

PÅGANG: Kommunikasjonssjef Isabell Bjørkli Larsen i Norges arktiske studensamskipnad melder om stor pågang i Tromsø. Foto: Lars Åke Andersen

De siste seks årene har antallet studenter i Norge økt med over 40.000. Samtidig er det bygd rundt 7.200 nye hybelenheter, ifølge Studentboligundersøkelsen 2017.

Universitetet i Tromsø har økt studentmassen med 28 prosent siden 2011.

Både Studentsamskipnaden på Vestlandet og i Tromsø har større kø enn i fjor.

– Tromsø er et pressområde og en by i vekst. Det har vært bygd mange boliger de siste par årene, men kanskje er det ikke bygd nok, sier prorektor Wenche Jakobsen ved Universitetet i Tromsø.

Ber studentene komme

Meyer er bekymret for at det tas inn for mange studenter.

– Hybelen min var priset som andre hybler og har vanlig standard. Jeg endte opp med å leie ut til noen jeg kjenner fra før, som jeg ikke visste var på leting, sier hun.

I morgen åpnes det sovesal for dem som ikke har bolig enda i Tromsø. Tidligere har det også blitt satt opp midlertidige boliger for studenter, blant annet brakker.

Universitet ser likevel på den store økningen av studenter som en positiv utfordring.

– Det er ikke for mange studenter i Tromsø da?

– Nei, det er det ikke. Nord-Norge trenger alle de studentene vi kan få. 70 prosent som tar utdanningen i nord blir værende i landsdelen og vi trenger høyt utdannet arbeidskraft i tiden fremover, sier Jakobsen.

HYBEL: Her er døren til den aktuelle hybelen, som for tiden pusses opp og klargjøres for utleie. Foto: Terje Mortensen , VG

Begrenset leiemarked

Dekningsgraden for studentboliger i Tromsø er rundt 25 prosent.

– I år får vi 240 nye studentboliger. Jeg håper det kan hjelpe på presset og at pågangen ikke blir like stor neste år, sier lederen av Studentparlamentet ved Universitet i Tromsø, Ida-Elise S. Asplund.

Totalt er dekningsgraden i Norge 14,51 prosent. Oslo ligger lavt med knapt 13 prosent. Studentskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund har 15,75 prosents dekningsgrad, mens Indre Finnmark ligger best an med 35,19 prosent.

Et problem i Tromsø er et lite leiemarked, siden byen ikke har et stort omland.

– Til de som ikke finner seg bolig til studiestart sier jeg «bare kom». Det ordner seg til slutt, sier Bjørkli Larsen i Studentskipnaden.